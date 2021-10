vor 12 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

BR Social Club auf der Mainfrankenmesse

Auf der Mainfrankenmesse in Würzburg diskutiert Moderator Florian Schwegler mit Gästen über aktuelle Themen für die BR Social Media Plattformen. In der ersten Folge berichtet Schauspielerin Jolina Marie Ledl ihre Erfahrungen in sozialen Medien.