BR-Serie "Traumhäuser" aus Würzburg: Ein Haus mit Vergangenheit

Die Bauherrin erbt ihr Elternhaus, das Haus in dem sie aufgewachsen ist und das voller Erinnerungen steckt. Gleichzeitig will sie mit ihrem Mann an diesem Ort ihr eigenes Leben entfalten. Was also ändern, was belassen? Und wie viel lässt sich überhaupt modernisieren mit einem kleinen Etat? Um diese Geschichte einer Unterfränkin geht es in der aktuellen Folge aus der Serie "Traumhäuser" im BR Fernsehen.

Unterfränkin erbt 30 Jahre altes Elternhaus

Schöne alte Bauteile kommen hinter dem Putz zum Vorschein, für denjenigen der Augen dafür hat sie zu sehen. Die Bauherren haben eine Vision, die über das Haus als reine Baugestalt hinausgeht. Michaela Fiedler hat ihr Elternhaus in Gerbrunn, einem Vorort von Würzburg, geerbt und führt zusammen mit ihrem Mann Alexander eine ausführliche "Konversation" mit dem dreißig Jahre alten Haus. Für Menschen kann auch ein Gebäude wie ein Gesprächspartner sein. "Das gemeinsame familiäre Leben an diesem Ort ist uns wichtig. Es ist uns ein Anliegen, dass wir die vielen Erinnerungen an das gemeinsame familiäre Leben in die Zukunft dieses Hauses mitnehmen können. Wir wollen das Alte transformiert integrieren in das Neue, was entsteht", sagt Michaela Fiedler

Umgang mit Erinnerungen von damals

Sie haben Erinnerungen an ihre Jugendzeiten, an ihre ersten Liebesjahre, die sie zusammen hier verbracht haben. Immer wieder drängt das Haus sich so in ihr heutiges Leben hinein und spricht sie an. Die jungen Bauherren stellen sich der Auseinandersetzung und unternehmen eine aufwändige Sanierung des schon vorher mehrfach umgebauten Gebäudes. Immer wieder geht es um die eigene Vergangenheit und den richtigen Umgang mit dem Bestand. Denn sie wollen zwar das Haus für sich nutzen, es aber dennoch nicht völlig umkrempeln. Es geht um die Balance zwischen Gestern und Heute, zwischen der eigenen Zukunft und dem Familienerbe.

Zwei Jahre langer Sanierungs-Prozess

Architekt Claus Arnold hat die Bauherren zwei Jahre lang mitgenommen bei der Sanierung, für die sie sich ungemein engagiert haben. Den beiden Friseuren ist Design wichtig. Sie praktizieren es jeden Tag auf dem Kopf ihrer Kunden und wollen ein Zuhause aus einem ästhetischen Guss. Eine große Herausforderung, denn der alte Bestand und die vielen Erinnerungen stemmen sich mächtig dagegen. Der Dialog mit den bestehenden Räumen währt mehrere Jahre lang.

Hausbesitzer mit klaren Vorstellungen

Alexander und Michaela Fiedler haben klare Vorstellungen. Als Architekt könnte er sich dadurch etwa eingeschränkt fühlen – aber Claus Arnold sieht darin eine Herausforderung: "Wenn man auf einer grünen Wiese neu baut, hat man alle Möglichkeiten. Aber es ist eben auch sehr interessant, wenn man hier Bindungen hat. Eine Tragstruktur an der man sich orientieren kann. Dass man einen Ausblick hat, der reizvoll ist und auch Öffnungen, die man vielleicht bewusst schließen möchte."

Nur der alte Kachelofen bleibt unberührt

Am Ende gibt es dann doch noch einige gravierende Veränderungen: Komplette Wände werden eingerissen, Fenster vergrößert, aus dem Laminatboden wird ein Gussasphaltboden, ein Treppengehäuse wird entworfen und aufwändig realisiert. Nur der alte Kachelofen aus den 70er Jahren mit seinen zeittypischen lindgrünen Schüsselkacheln bleibt unberührt.