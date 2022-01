Artikel mit Video-Inhalten

BR-Serie: Die Allgäuer Hochalpen im Lauf der Jahreszeiten

Hoch hinaus: In drei Folgen begleitet die Sendereihe den Lauf der Jahreszeiten Frühling, Sommer und Herbst im Rappenalptal bei Oberstdorf - ein Einblick in die besondere Lebenswelt in den Allgäuer Hochalpen.