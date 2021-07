BR schickt Reporterinnen dauerhaft nach Weißenburg

Der Bayerische Rundfunk verstärkt seine Berichterstattung aus dem Fränkischen Seenland. Seit Anfang Juli arbeiten zwei Journalistinnen in Teilzeit im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Vorerst liefern die Reporterinnen aus dem Homeoffice. Das BR-Studio in Weißenburg kann im Februar 2022 bezogen werden.

Ulrike Lefherz und Vera Held sind erfahrene Journalistinnen des Bayerischen Rundfunks, bisher haben sie im Studio Franken in Nürnberg gearbeitet. Die beiden sind die neuen BR-Korrespondentinnen für den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Sie verstärken die Kolleginnen Laura Grun und Annika Svitil im Studio Ansbach, die bisher auch für das Fränkische Seenland zuständig waren.

BR verteilt Ressourcen aus der Zentrale in die Regionen

Das Büro in Weißenburg ist einer der letzten Standorte, die der Bayerische Rundfunk in den letzten Jahren neu eröffnet hat. Inzwischen gibt es fünf Regionalredaktionen und 25 Korrespondenten-Büros in Bayern. Die Mittel dazu wurden in der Zentrale eingesammelt und in die Region gegeben, betont der stellvertretende BR-Chefredakteur Stephan Kirchner.

Im Rahmen der Regionalisierungsoffensive des Bayerischen Rundfunks war gezielt nach "weißen Flecken" auf der Landkarte Ausschau gehalten worden. Ziel war es demnach, jeden Ort in Bayern innerhalb einer Stunde erreicht zu haben und nach 90 Minuten von überall live senden zu können. Die Weißenburger Kolleginnen sind zuständig für den südlichen Landkreis Roth, das Seenland und dürfen auf der Suche nach interessanten Geschichten auch mal nach Eichstätt und das nördliche Ries hinüberblinzeln.

"Wir wollen mehr Berichte aus dem Seenland“

Die Region um Weißenburg kam bisher in der Berichterstattung weniger häufig vor. Das soll sich nun ändern. „Hier gibt es unendlich viele Geschichten, die es wert sind, über Franken hinaus erzählt zu werden“, sagte der Leiter des BR-Studio Nürnberg Tassilo Forchheimer.

Der Weissenburger Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (SPD) erklärte, "es ist immer gut, Publicity zu bekommen." Auch Landrat Manuel Westphal (CSU) begrüßt die Einrichtung eines neuen Büros in Weißenburg.

Geschichten für Radio, Fernsehen und Soziale Medien

Die beiden Reporterinnen Ulrike Lefherz und Vera Held sind mit multimedialem Equipment ausgestattet. Sie liefern für alle Radiosender des Bayerischen Rundfunks, für die BR24 Rundschau und die Sendung Frankenschau Aktuell im BR Fernsehen. Zudem versorgen sie die digitalen Kanäle von BR24 mit Nachrichten aus der Region.