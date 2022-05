BR-Rundfunkrat: Godehard Ruppert neuer Vorsitzender

Professor Godehard Ruppert wurde mit 37 von 46 abgegebenen Stimmen zum Vorsitzenden des Rundfunkrats gewählt. Sein Ziel: das Gremium wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. "Ich denke wir sollten das, was an Kompetenzen, an Erfahrung in einem solchen Rundfunkrat mit 50 Köpfen vorhanden ist, stärker nutzen. Die verschiedenen Dimensionen einbringen, die verschiedenen Sichtweisen einbringen und dann zu einer gemeinsamen konsequenten Aufsicht über das Programm kommen."

Nach Ruppert wurde Simone Fleischmann, Vertreterin der Lehrerverbände, zur StellvertreterIn und Luise Klemens, Vertreterin der Gewerkschaft Verdi, zur Schriftführerin gewählt. Gemeinsam bilden sie das Präsidium des Rundfunkrates.

Die Aufgaben des Gremiums: Es kontrolliert, ob der Programmauftrag des BR erfüllt wird, wählt die Intendantin oder den Intendanten und berät sie oder ihn, insbesondere in Programmfragen. Dabei geht es nicht um vorgelagerte Zensur – der Rundfunkrat hat keinerlei Einfluss darauf, was gesendet wird und was nicht -, sondern um eine nachgelagerte Kontrolle, beispielsweise bei Publikumsbeschwerden.

Querelen um vorigen Rundfunkratsvorsitzenden

Der BR-Rundfunkrat war in den vergangenen Monaten mit negativen Schlagzeilen in Verbindung gebracht worden. Der bisherige Vorsitzende, Lorenz Wolf, war massiv in die Kritik geraten, da dem Kirchenjuristen und Leiter des katholischen Büros in Bayern mangelnde Mitwirkung bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen im Erzbistum München-Freising vorgeworfen wurde. Trotz eines ihn belastenden Gutachtens trat Wolf nicht von seinem Amt im Rundfunkrat zurück, sondern ließ es lediglich ruhen.

Dieses Vorgehen und ein längeres Statement von ihm vor dem Gremium, in dem er um Verzeihung bat, sich aber auch rechtfertigte, sorgten für heftige Kritik von außen und innen. Teile des Rundfunkrates, darunter die Vertreterinnen und Vertreter der Grünen, forderten Wolfs Rücktritt. Als Übergangslösung übernahm Wolfs Stellvertreter Godehard Ruppert die Amtsgeschäfte, der jetzt als sein Nachfolger gewählt wurde.

Wer sitzt im Rundfunkrat?

"Bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppierungen" sollen laut Bayerischem Rundfunkgesetz den Rundfunkrat bilden. Vertreten sind vor allem Kirchen und kommunale Verbände, Wirtschafts- und Bauernverbände, Gewerkschaften und Journalistenverbände sowie Kultur, Bildung, Sport.

Dazu gehören auch die Parteien, sie sind entsprechend ihrer Stärke im Landtag mit insgesamt zwölf Personen in dem Gremium vertreten. Auch ein Vertreter der Staatsregierung hat einen Sitz, in der Regel ist dies der oder die LeiterIn der Staatskanzlei, derzeit Staatsminister Florian Herrmann.

Politischer Einfluss

Im besten Fall sollen Aufsichtsgremien über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Zusammensetzung der Gesellschaft widerspiegeln – die sich aber seit der Gründung der Rundfunkanstalten in den 50er und 60er Jahren deutlich verändert hat. Dazu gab es 2014 ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Eigentlich ging es dabei um den zu großen politischen Einfluss im ZDF-Fernsehrat – doch die Verfassungsrichter wollten ihre Entscheidung explizit auch auf andere Rundfunkanstalten übertragen wissen.

Das "ZDF-Urteil" drängt den Einfluss "staatsnaher Personen" auf maximal ein Drittel zurück – im BR Rundfunkrat liegt ihr Anteil bei 26 Prozent. Ehemalige politische Mandatsträger dürfen nicht mehr im Namen anderer gesellschaftlicher Gruppen entsandt werden. Die Verfassungsrichter postulieren grundsätzlich mehr Staatsferne und fordern dazu auf, dass auch kleinere Gruppierungen des öffentlichen Lebens in den Gremien berücksichtigt werden sollen.

Ein Spiegel der Gesellschaft?

Daraufhin wurde 2015 auch die Zusammensetzung des BR-Rundfunkrates bei der Novellierung des Bayerischen Rundfunkgesetzes verändert. Drei Gruppierungen sind neu hinzugekommen:

der Bereich Freizeit, Tourismus, Gastronomie und Hotel

die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen

die Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns

Damit vertritt Hamado Dipama als einziger Vertreter aus diesem Bereich ein Viertel der bayerischen Bevölkerung im Rundfunkrat, denn so hoch ist inzwischen der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland.

Mehr Diversität gefordert

Von KritikerInnen, auch aus dem Gremium selbst, wird die mangelnde Diversität immer wieder angesprochen: Es fehlen nicht nur People of Color – Dipama, der vor Jahrzehnten aus Sierra Leone nach München kam, ist der einzige Schwarze im Rundfunkrat. Auch Frauen sind nach wie vor unterrepräsentiert. Ihr Anteil liegt aktuell bei rund einem Drittel; die Regelung, dass nach dem Ausscheiden eines männlichen Vertreters eine weibliche Vertreterin entsandt werden soll, ist eine Soll-Bestimmung, die von vielen Verbänden nicht genutzt wird.

Der neue Vorsitzende Ruppert entgegnet der Kritik: "Es wird darauf ankommen ein Stück Repräsentativität der Gesellschaft in dem Rundfunkrat aufstrahlen zu lassen, deswegen brauchen wir die verschiedenen Sichtweisen, deswegen brauchen wir die verschiedenen Typen. Dass das immer nur in Ansätzen gelingen kann, ist völlig klar. Eine perfekte Zusammensetzung wird man nicht hinbekommen."

Neu ist auch die Regelung, dass die gleiche Person nur zweimal wiederentsandt werden darf – also maximal 15 Jahre im Rundfunkrat sitzen kann. Bei manchen bisherigen VertreterInnen waren es Jahrzehnte.

Gefordert wird von vielen auch eine Verjüngung des Gremiums, in dem aktuell sehr viele Mitglieder mitwirken, die bereits im Ruhestand sind. So sind die Jugendverbände nur mit einer Person vertreten. Menschen muslimischen Glaubens finden sich ebenso wenig wieder wie die LGBTQ-Community. Die "Kaktus-Gruppe" im Rundfunkrat, in der sich etwa 20 VertreterInnen ohne politische Anbindung zusammengefunden haben, wünscht sich von der neuen Leitung des Gremiums mehr Parität, Verjüngung und mehr Transparenz. Zumindest im dreiköpfigen Präsidium sind Frauen nach der heutigen Wahl erstmals in der Mehrheit.