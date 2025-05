BR-Reporter Reichart ist "Bayerischer Journalist des Jahres"

Große Ehre für BR-Reporter Johannes Reichart: Der 40-Jährige ist vom Bayerischen Journalisten-Verband (BJV) zum Bayerischen Journalisten des Jahres 2025 gewählt worden. Die Auszeichnung wird zum ersten Mal überhaupt vergeben. Die Jury würdigt damit sein "herausragendes Engagement für Pressefreiheit und Journalismus". Verliehen wurde der Preis am Freitag, anlässlich des Tags der Pressefreiheit, der am 3. Mai begangen wird.

Reichart hat jahrelang zur AfD recherchiert

Reichart arbeitet beim Bayerischen Rundfunk als Reporter und Videojournalist, unter anderem in den Redaktionen Landespolitik, Religion und Orientierung und bei BR24. Er berichtet über eine breite Palette aktueller Themen. Profiliert hat er sich insbesondere als Experte für die AfD. Im Zuge seiner jahrelangen kritischen Recherchen deckte er mehrfach Skandale mit auf, etwa demokratiefeindliche Umsturz-Phantasien in einem AfD-Chat. Von der Partei war er immer wieder in seiner Arbeit behindert worden.

BJV: Auszeichnung "klares Zeichen"

Der BJV hob den "Mut" und die "Risikobereitschaft" von Reichart hervor, den er über viele Monate hinweg bei der Recherche und Berichterstattung über die AfD und den Rechtsextremismus gezeigt habe. Die Wahl zum Bayerischen Journalisten des Jahres sei ein "klares Zeichen", "dass sich eine politische Partei nicht nach Gutdünken aussuchen darf, wer über sie berichtet und so die Presse- und Rundfunkfreiheit massiv einschränkt", sagte der BJV-Vorsitzende Harald Stocker.

BR-Chefredakteur: "Demokratie wird von jedem Einzelnen verteidigt"

Für BR-Chefredakteur Christian Nitsche ist die Auszeichnung ein "wichtiges Signal". Reichart lasse sich nicht einschüchtern. Alle Versuche, kritische Berichterstattung durch persönliche Angriffe auf ihn zu verhindern, gingen ins Leere. "Die Demokratie wird von jedem Einzelnen verteidigt, auch ein einzelner Journalist mit Rückgrat kann Maßstäbe setzen", so Nitsche.

Joachim Wendler, Leiter der BR-Redaktion Landespolitik, hob Reicharts "Schnelligkeit, Vielseitigkeit, Beharrlichkeit, Unerschütterlichkeit und politische Urteilskraft" hervor, gespeist aus "Substanz und Analysestärke". Er sei ein herausragender Reporter, nicht nur, wenn es um seinen Schwerpunkt AfD gehe.

Das Preisgeld für den Journalisten des Jahres 2025 beträgt 1.000 Euro und wird von der Bayerischen Landesbank gestiftet.