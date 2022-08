BR-Recherchen zeigen: Sommer in Franken ist trockener und wärmer

Der Sommer 2022 war in Mittel- und Oberfranken bisher deutlich zu trocken. Recherchen des BR bei einzelnen Wetterstationen haben ergeben, dass es vergleichsweise wenig geregnet hat und gleichzeitig die Temperaturen höher waren als im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre.

Weniger Regenwasser in Hof, Nürnberg und Weißenburg

Die Daten der oberfränkischen Wetterstationen in Bamberg und Hof ergaben demnach, dass es seit Beginn des Sommerhalbjahres im April ein Regendefizit von 46 Prozent gab. In Hof sind beispielsweise pro Quadratmeter 153 Liter Regenwasser weniger als sonst angekommen. In Mittelfranken hat es etwa ein Drittel weniger geregnet als üblich. Dafür wurden die Daten der Wetterstationen Nürnberg und Weißenburg ausgewertet.

Was die Temperaturen betrifft, gilt sowohl für Ober- als auch für Mittelfranken: Beide Bezirke wiesen bisher eine um ein Grad höhere Durchschnittstemperatur auf. Ein Blick auf die Sonnenstunden zeichnet ein noch deutlicheres Bild: In Mittelfranken gab es seit Beginn des Sommerhalbjahres 243 Sonnenstunden mehr als in dem Zeitraum üblich, in Oberfranken 177.

Trockenster Sommer seit 100 Jahren

Klimatologen und Meteorologen vermuten, dass der Sommer 2022 als einer der "trockensten, wärmsten und sonnenscheinreichsten der letzten 100 Jahre" in die Geschichte eingehen wird. Schon jetzt wird dieser Sommer mit den Rekord-Trockensommern der Jahre 1976, 2003, 2015 und 2018 verglichen.