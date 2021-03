BR-Recherche zur Impf-Priorisierung: Das erzählen BR24-User

Es klingt absurd: Gerade diejenigen, die laut Impfpriorisierung besonders geschützt werden sollen, warten oft noch immer auf einen Termin für den erlösenden Piks, während etliche Jüngere bereits teil-immunisiert sind. Auswertungen von BR Recherche legen nahe, dass der Algorithmus bei der automatisierten Terminvergabe zu einer Benachteiligung der über 80-Jährigen führen könnte.

Der Beitrag hat viele Leserinnen und Leser von BR24 bewegt, zahlreiche Rückmeldungen im Forum zeichnen ein - natürlich nicht repräsentatives - Bild von der schwierigen Impfsituation in Bayern.

Wer wird wann warum geimpft?

Die gute Nachricht: Mehrere Diskussionsteilnehmer berichten erleichtert darüber, dass ihre Eltern bereits geimpft sind. Andere aber unterstreichen den Befund der Recherche, dass allen Richtlinien von Politik und Impfkommission zum Trotz häufig jüngere Menschen, teils auch ohne Vorerkrankung, älteren Impfanwärtern vorgezogen werden.

"Endlich wird das Thema aufgegriffen: ich kann die beschriebenen Effekte eins zu eins aus der Beobachtung bestätigen. Von mir wurden 5 Personen zur Impfung angemeldet, 85, 75, 50 und 47 Jahre. Die 50 und 47 jährige Person sind bereits geimpft (zwei und sieben Tage nach der Anmeldung im März, keine besonderen "Indikationen") die beiden älteren (Anmeldung im Dezember) schauen immer noch in die Röhre." Foristin Antigone

BR24-Leser PeMi51, dessen 61-jährige Frau ungeimpft in einer Nürnberger Kindertagesstätte arbeitet, berichtet von deren "21-jährigem Kollegen und einer 35-jährigen Kollegin, beide ohne Vorerkrankungen", die sofort nach dem Eintrag ihre Impftermine erhalten hätten. Und Nutzer Grandauer (über 70 und trotz Anmeldung im Januar weiter ohne Impfangebot) schreibt: "In meinem Bekanntenkreis sind aber schon über 20 Personen zwischen 25 und 60 Jahren geimpft. Einige davon die keiner Gruppe mit erhöhter Priorität angehören."

Regionale Unterschiede

Dabei deutet sich an, dass es regionale Unterschiede gibt. Während aus den Landkreisen Regen und Traunstein positive Erfahrungsberichte eintreffen, scheint es etwa in München Stadt und im Raum Starnberg stärker zu hapern. Im Zentrum der Kritik: der für die Vergabe der Impftermine programmierte Algorithmus.

Verschwinden Vorerkrankungen aus der Software?

Ein von anderen Teilnehmenden im Forum bestätigtes Beispiel liefert Nutzer BR6591, der angibt, bei der Anmeldung in Internet seine Vorerkrankungen eingetragen zu haben. Dennoch:

"Diese erschienen nie in den Daten. Als ich vor zwei Wochen daher nachgeschaut habe, stand ich in Prioritätsliste 3, obwohl ich zur Liste 2 gehörte. Ich korrigierte dies zum x-ten mal und diesmal landete ich in Prio 2! Zwei Tage später hatte ich einen Impftermin. Bei meiner Frau war es dasselbe."

"Deutsche Behörden und Software: fast immer ein Ärgernis"

Freilich: Mehr als Einzelfallwahrnehmungen sind das vorerst nicht. Das Problem: Die genaue Funktionsweise des Algorithmus ist geheim - ein Umstand der überwiegend auf Unverständnis stößt. "Man weiß, dass eine Software zur Terminvergabe und Einstufung der Priorität zum Einsatz kommt. Man weiß nicht, wie sie das macht, welche Fakten sie berücksichtigt und wie die Einstufung erfolgt", moniert Obi2702. "Damit ist dem Betrug Tür und Tor geöffnet", glaubt roSi1954.

Doch die Kritik geht tiefer. Fast schon resigniert kommentieren viele Leser und Leserinnen ihre Erfahrung mit bayerischer bzw. deutscher Software: "Das meiste nur Show" findet Wolferl24, und der oben zitierte Rispetto fasst zusammen: "Deutsche Behörden und Software sind fast immer ein Ärgernis. Siehe "Elster", die Autobahn-Maut für LKWs, die Corona-App oder jetzt das."

Sorgt die Impfung durch Hausärzte für mehr Gerechtigkeit?

Ein zwiespältiges Meinungsbild zeichnet sich ab, wenn es um die geplante Impfung in Arztpraxen geht. Viele hoffen darauf, dass es dadurch schneller geht und gerechter würde: immerhin kennen die Hausärzte die Risikoprofile ihrer Nutzer.

Andere fürchten eine Bevorzugung von Privatpatienten oder eine Überforderung der Praxen:

"Mein Hausarzt hatte ein Dutzend Dosen angeboten bekommen. Dazu kam keinerlei Anleitung, wie diese zu vergeben wären. Er hat vorsorglich seine Kartei nach den ü80 Menschen durchforstet und fast 300 gefunden. Wie er unter diesen jetzt die dringendsten herausfinden soll ist ihm nicht klar und da er keine Münzen werfen will hat er das 'Angebot' abgelehnt." Forist Schwarzerpeter

Nicht vergessen: Die Sorgen der Unter-80-Jährigen

Manche Diskutanten stellen die Aufteilung nach Altersgruppen generell in Frage: "Wo ist das Problem? Die über 80-Jährigen werden uns sicher nicht pflegen, wenn wir selbst mit COVID-19 auf der Intensivstation liegen" findet M45TER. Und 2020_ nimmt die Probleme der Generationen U80 in den Fokus - "im Homeoffice, mit 'ruhender' Arbeit, da körpernahe Arbeit, der Nachwuchs ebenfalls seit Dezember nicht mehr in der Schule". Sein Fazit: "Das Jahr kannst als eigentlich Berufstätiger in die Tonne hauen."