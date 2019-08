BR-Radltour verlässt die Oberpfalz

Die fünfte Etappe der diesjährigen BR-Radltour führt die Teilnehmer heute über 107 Kilometer durch die Oberpfalz nach Niederbayern. Startort war Schwandorf, das Ziel ist Deggendorf. Wasserpausen gibt es am Vormittag in Nittenau und am Nachmittag in Bogen, die Mittagspause ist um 12 Uhr in Wörth an der Donau geplant.

Großes Programm in Deggendorf

Gegen 16.45 Uhr werden die Radfahrer in Deggendorf erwartet. Dort gibt es dann Freibier und tausend Gratisbrezen. Ab 17 Uhr können alle Besucher beim Familienfest auf der Ackerloh dazukommen. Hier werden bis zu 15.000 Besucher erwartet. Ab 17.30 Uhr beginnt das Bühnenprogramm mit der Bayern-3-Band, Bayern-3-DJ "Tonic" und BR-Moderator Roman Roell. Höhepunkt ist dann der Auftritt von Mark Forster.