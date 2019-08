BR-Radltour mit tosendem Applaus in Niederbayern empfangen

Ungewöhnlich früh ging es am Morgen in Schwandorf los. Um kurz nach acht Uhr machten sich die 1.100 Radler auf den Weg. Die Königsetappe der 30. BR-Radltour führte über 108 Kilometer durch den Bayerischen Wald nach Deggendorf.

Schon mittags brannten die Wadln

Speziell das Teilstück bis zur Mittagspause in Wörth an der Donau hatte es in sich. Schon da brannten einigen die Wadln ganz gewaltig. Die Mittagsstation war auf dem Festplatz neben einem Naturbad aufgebaut. Für manche gab es neben Bratwürsten, Nudeln, Kuchen und Getränken auch ein erfrischendes Bad. Gegen halb zwei ging es dann weiter auf das letzte, 60 Kilometer lange Teilstück. Die schlimmsten Berge hatte das Feld da aber schon hinter sich.

Radler begeistert empfangen

Was sich dann in Deggendorf abspielte, reihte sich perfekt in die Zielankünfte der vorherigen Stationen ein. 3.000 Zuschauer klatschen im Rhythmus, bis auch die letzten Radler im Ziel waren. Oberbürgermeister Christian Moser sagte: "Ich bin stolz auf meine Deggendorfer. Die ganzen Vorbereitungen haben sich gelohnt."

Mundraub eines Polizisten

Kleiner, aber netter, Zwischenfall am Rande. Für das Interview mit den BR-Moderatoren Roman Roell und Gerhard "Willi" Willmann hatte der OB sein Eis einem Polizisten in Obhut gegeben. Der wiederum ließ sich die Kugel Erdbeereis einfach schmecken. Roell und Willmann ließen sich aber nicht lumpen und versorgten Christian Moser und den ebenfalls anwesenden bayerischen Wissenschaftsminister Bernd Sibler mit einem neuen Eis.

Die Radltour fährt morgen weiter nach Bad Füssing. Wasserpause macht der Radlwurm in Vilshofen, mittags ruhen sich die Hobbysportler in Ortenburg aus. Bad Füssing ist der Zielort der BR-Radltour, aber es gibt am Samstag trotzdem noch einen Etappe. Für den Rundkurs können sich Tagesradler noch unter www.br-radltour.de anmelden.