BR-Radltour macht Halt in Dietfurt an der Altmühl

Die fünfte Etappe der BR-Radltour führt am Donnerstag von Aichach in Schwaben ins oberpfälzische Dietfurt an der Altmühl. Bürgermeister Bernd Mayr freut sich, die rund 800 Radler in seiner Stadt begrüßen zu dürfen, sagte er im Gespräch mit dem BR. 2010 war die Gemeinde schon einmal Gastgeber der BR-Radltour.

"Tagsüber radeln – abends feiern"

Unter dem Motto "Tagsüber radeln – abends feiern" ist auch hier einiges an Programm geboten. Bei der kostenlosen Open Air-Veranstaltung am Abend auf dem Volksfestplatz tritt Star Michael Schulte auf. Der sympathische Sänger ist mittlerweile eine fixe Größe in der deutschen Poplandschaft. Zu dem Konzert werden circa 15.000 Besucher erwartet.

Am Freitag startet schon die Schlussetappe. Zieleinfahrt und Abschluss der diesjährigen Radltour ist diesmal Gunzenhausen.