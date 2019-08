BR-Radltour: Letzte Etappe Deggendorf - Bad Füssing

BR-Radltag am Samstag

Am Samstag steht noch die Rundfahrt von Bad Füssing nach Bad Birnbach und zurück an. Um 14.00 Uhr beginnt auf dem Sportplatz in Bad Füssing dann der große "Dahoam is Dahoam" Familientag, bei dem die Stars der beliebten BR-Serie live zu erleben sind. Die bayerische Sängerin Claudia Koreck spielt am Abend auf der Bühne.