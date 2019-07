BR-Radltour kommt nach Niederbayern

Straßensperren in Deggendorf

Wegen der vielen Radler kommt es am Donnerstag, den 1. August, zu Sperren in der Stadt Deggendorfer. Ein Überblick:

Ab 11 Uhr wird für die 1.100 Radler der Luitpoldplatz vorbereitet. Deswegen wird ein Teil des östlichen Luitpoldplatzes aus Fahrtrichtung Michael-Fischer-Platz gesperrt. Die Zufahrt zur Pfleggasse ist nicht mehr möglich. Die Zufahrt zur Tiefgarage ist aber befahrbar, der Verkehr wird über die Bräugasse geleitet. Ab 16 Uhr ist auch die Westseite des Luitpoldplatzes gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Bahnhofstraße kommend wird über die Lateinschulgasse bis Ende der Durchfahrt der Radfahrer geleitet.

Ab 16.45 Uhr werden die Radler erwartet, die als geschlossene Gruppe in den Luitpoldplatz einfahren. Die Radler werden im Deggendorfer Eisstadion und in der Dreifachturnhalle des Schulzentrums untergebracht. Mehrere Stadtbusse werden von den Quartieren zur Ackerloh und wieder zurückpendeln und so die Radler per Shuttleservice transportieren. Folgende Straßensperrungen entstehen durch die Einfahrt der Radler in den Luitpoldplatz und die Weiterfahrt zu den Quartieren:

Mit Ankunft der Radfahrer um 16:30 Uhr in der alten Mettener Straße wird über die Neusiedler Straße/Hans-Krämer-Straße/Untere Vorstadt/Michael-Fischer-Platz zum Ziel in den Luitpoldplatz eingefahren. Nach der Zieleinfahrt fahren die Radfahrer über den Oberen Stadtplatz, die Graflinger Straße und die Trat weiter zu den Quartieren. Auf diesen Strecke kann es daher in der Zeit zwischen 16.30 - 17.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Verkehr wird bei Durchfahrt der Radler durch Polizei und Feuerwehr an den betroffenen Kreuzungen und Einmündungen gesperrt.

Einschränkungen beim Stadtbus

Am Donnerstag fährt zudem der Stadtbus nicht alle Bushaltestellen an, wie den Oberen Stadtplatz Ost. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich im Nördlichen Stadtgraben vor dem Anwesen Hausnummer 31 (Pelz Knogl). Auch die Haltestelle Luitpoldplatz Ost (Grabkirche) wird nicht angefahren, dafür aber der Östliche Stadtgraben vor dem Kolpinghaus.

Tagsüber radeln - abends feiern

Das Motto der diesjährigen Radltour: Tagsüber radeln - abends feiern. Das Programm beginnt kurz nach Ankunft der Radfahrer am Luitpolplatz. Hier werden die Radfahrer von den Deggendorfern empfangen. Bei Freibier und 1.000 Gratisbrezen wird bereits Stimmung für das Abendprogramm gemacht. Ab 17 Uhr können alle Besucher beim Familienfest auf der Ackerloh dazukommen. Hier werden bis zu 15.000 Besucher erwartet. Ab 17.30 Uhr beginnt das Bühnenprogramm mit der Bayern3 Band, Bayern3 "DJ Tonic" und BR Moderator Roman Röll. Absoluter Höhepunkt wird der Auftritt von Mark Forster sein.