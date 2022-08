BR-Radltour-Finale in Gunzenhausen mit "Sportfreunde Stiller"

Die BR-Radltour bricht heute zu ihrer sechsten und letzten Etappe auf. Die 800 Fahrradfahrer starten morgens in Dietfurt an der Altmühl im Landkreis Neumarkt. Durch das Altmühltal radeln sie über Beilngries und Greding in Richtung Brombachsee. Dort macht die Tour am Seezentrum in Allemannsdorf Halt für die Mittagspause. Bei den vorausgesagten Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius ist der Strand eine gute Wahl für die Mittagsrast.

Auf dem Fränkischen Wasserradweg unterwegs

Anschließend geht es weiter auf dem Fränkischen Wasserradweg in Richtung Gunzenhausen. Der erst drei Jahre alte Radweg ist einer der wenigen, die von Ost nach West verlaufen, erklärt Jessica Pitterle vom Tourismusverband Fränkisches Seenland. Außerdem verbinde der Wasserradweg drei Tourismusgebiete: das Fränkische Seenland, Romantisches Franken und den Naturpark Altmühltal. Insgesamt führt der Radweg 460 Kilometer durch die Mitte Bayerns vor allem an Flüssen, Seen oder am Kanalufer entlang, so der Tourismusverband.

Musik und Wasserspiele auf dem Gunzenhäuser Marktplatz

Die Fahrradfahrer der BR-Radltour fahren auf den letzten rund 24 Kilometern von Allmannsdorf nach Gunzenhausen auf diesem Radweg. Die 800 Sportlerinnen und Sportler werden um 16.20 Uhr auf dem Marktplatz der Altmühlstadt erwartet. Dort werden sie mit Musik und "Wasserspielen" empfangen. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben sich für die Radfahrer dabei eine "erfrischende" Überraschung ausgedacht, heißt es von Seiten der Stadt Gunzenhausen. Die Macher der BR-Radltour versprechen, dass die Ankunft auf dem Marktplatz eine "hochemotionale Sache" wird.

Radltour-Abschlusskonzert mit "Sportfreunde Stiller"

Das Finale der BR-Radltour in Gunzenhausen wird dann am Abend auf dem Schießwasen gefeiert. Dort tritt zunächst gegen 17.30 Uhr die Bayern 3-Band auf. Die macht dann um 21.00 Uhr Platz für die "Sportfreunde Stiller". Die Band aus Oberbayern wird in Gunzenhausen für Stimmung sorgen. Für das Konzert erwarten die Verantwortlichen 15.000 Besucherinnen und Besucher. Sie werden gebeten, zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen, da nicht genügend Parkplätze vorhanden sind.