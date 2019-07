BR-Radltour fährt von Lauf nach Schwandorf

Den 1.100 Radlerinnen und Radlern steht eine 78 Kilometer lange Etappe bevor. Sie fahren vom mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz (Lkr. Nürnberger Land) nach Schwandorf in der Oberpfalz. In Weigendorf legen sie eine Wasserpause ein, in Amberg wird Mittagsrast gemacht. Nach drei durchaus anspruchsvollen Touren sind bei einigen Radlerinnen und Radler die Beine schwer. Doch die gute Stimmung an der Strecke und in den Mittags- und Zielorten beflügelt sie.

Radler schwärmen von Stimmung in Lauf

In Lauf war die Stimmung großartig, schwärmen viele Teilnehmer. Bei der Einfahrt in die Stadt feierten 2.500 Zuschauer die 1.100 Radler der BR-Radltour, die eine Etappe von 80 Kilometern hinter sich gebracht hatten. Zu Sambaklängen kamen die Radler ins Ziel auf dem Marktplatz, am Abend feierten sie zusammen mit Sasha auf einem kostenlosen Konzert. Lauf war schon zum fünften Mal Gastgeber der BR-Radltour.

Schöne Quartiere warten in Schwandorf

Auch in Schwandorf dürfte der Empfang herzlich sein. Die Stadt hat den Sportlern schöne Quartiere hergerichtet, verspricht Oberbürgermeister Andreas Feller: Sie können entweder in der Oberpfalzhalle oder in einer Schule übernachten, Matratze an Matratze.

Konzert mit Àlvaro Soler am Abend

Vorher steht für die Radlerinnen und Radler aber noch ein Konzert mit Àlvaro Soler auf dem Schwandorfer Festplatz auf dem Programm. Ein prominenter Radler wird dann nicht mehr mit dabei sein: Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm war von Hollfeld in Oberfranken nach Lauf mitgeradelt und ist begeistert von der „wunderbaren Gemeinschaft“ auf der BR-Radltour.