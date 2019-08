BR-Radltour erreicht am Zielort Bad Füssing vorletzte Etappe

Nach der Königsetappe über 108 Kilometer am Donnerstag hatten einige der Teilnehmer der BR-Radltour zunächst schwere Beine. Das legte sich bei den meisten auf den 86 Kilometern von Deggendorf nach Bad Füssing. Bis zur Mittagspause in Ortenburg war der Kurs relativ flach.

Ein schwerer Sturz - und doch "nur" eine Gehirnerschütterung

Überschattet wurde die Etappe von einem schweren Sturz. Ein Teilnehmer kam aus noch ungeklärter Ursache zu Fall und schlug heftig mit dem Kopf auf. Die Radltour hat Ärzte im Begleittross, die sich sofort um den Mann kümmerten. Er wurde dann mit einem österreichischen Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dort wurde festgestellt, dass er "nur“ eine Gehirnerschütterung hat und vermutlich morgen schon nach Hause kann.

Für die BR-Radltour öffnet das Ortenburger Volksfest früher

Extra für die Radltour wurde das Ortenburger Volksfest ein paar Stunden früher eröffnet. Die Radler konnten sich im Bierzelt oder auf den Bänken davor ausruhen und stärken. Dann kam es zum traditionellen Singen des "Polizei-Chors“ der mitfahrenden Polizistinnen und Polizisten. Mit im Chor: der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Er war bis Ortenburg mitgeradelt und stieg dort wieder vom Rad. Er wurde aber mehr als würdig ersetzt: Von Ortenburg bis Bad Füssing trat Landtagspräsidentin Ilse Aigner in die Pedale.

Grandiose Zielankunft der BR-Radltour in Bad Füssing

Dort bereiteten 2.500 Zuschauer den Radlern einen großen Empfang. Das Fahrerfeld fuhr zwei Mal an der Kulisse vorbei durch den Zielbogen. Jubelpausen gab es in diesen rund 30 Minuten nie. Der Passauer Landrat Franz Meyer sprach von einem "fantastischen Tag in Bad Füssing".

Rundkurs zum Grande Finale der BR-Radltour

Morgen geht die BR-Radltour mit einem Rundkurs zuende. Von Bad Füssing über Bad Griesbach 69 Kilometer zurück in den Startort. Die letzte Zielankunft des Jahres 2019 wird live auf Bayern 1 übertragen. Nach 550 Kilometern wird sich das Fahrerfeld dann auflösen, um sich 2020 wieder zusammen zu finden.