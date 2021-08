BR-Radltour digital - ein kleiner Ersatz für die traurigen Fans

Alle Etappen der BR-Radltour aus den vergangenen elf Jahren gibt es ab sofort zum Nacherleben und Nachradeln im Internet. Mit dem digitalen Bayern-Atlas, einem Angebot des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, lassen sich die früheren Etappen jetzt individuell planen. Bayerns Heimatminister Albert Füracker (CSU) hat das neue Angebot am Freitag in Neumarkt in der Oberpfalz offiziell vorgestellt.

Neue Ziele kennenlernen

Eigentlich hätte an diesem Wochenende die BR-Radltour 2021 in Dietfurt im Altmühltal zu Ende gehen sollen. Wegen Corona konnte das große Freizeitevent aber zum zweiten Mal hintereinander nicht durchgeführt werden. Die digitale BR-Radltour sei immerhin ein kleiner Ersatz für die vielen Tausend Fans, sagte Heimatminister Füracker.

"Wir wollen ermöglichen, dass jeder, der Fahrrad fährt, neue Ziele kennenlernt. Die Ziele der BR-Radltour können jetzt also nachgefahren werden. Das ist eine tolle Sache." Heimatminister Albert Füracker

BR-Radltour nacherleben

Wolfang Bauer, Präsident des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, freut sich, dass die Etappen der BR-Radltour jetzt in "seinem" Bayern-Atlas nachzuerleben sind, als Anregung - gerade für Menschen, die sich in Bayern noch nicht so gut auskennen. Der kostenlose Bayern-Atlas wird Bauer zufolge immerhin gut zwei Millionen Mal pro Monat angeklickt.

"Wir haben viele wichtige Informationen für Hoybbyradler integriert: Übernachtungsmöglichkeiten, Freizeitangebote, kulturelle Highlights und Gasthäuser." Wolfang Bauer, Präsident des Landesamtes für Digitalisierung

Auch der Organisator der BR-Radltour, Wolfgang Slama, freut sich über den neuen Service. Er hofft trotzdem, dass im kommenden Jahr endlich wieder die "echte" Radltour stattfinden kann. "Wir haben so viele Anfragen: 'Wann geht es endlich wieder los? Wir sind sofort wieder dabei.' Deswegen sind wir jetzt wirklich guten Mutes und voller Hoffnung, dass wir die jetzt verschobene Tour nächstes Jahr durchführen dürfen. Wir arbeiten jetzt schon dran." Bis dahin müssen sich alle mit der "BR-Radltour digital" begnügen.