BR-Radltour: Die Anmeldung beginnt

Startpunkt: Neustadt an der Saale

Bereits am 2. August erfolgen die Anreise nach Bad Neustadt an der Saale und der Check-in. Tags darauf geht es auf die erste Etappe der BR-Radltour 2025, einen Rundkurs mit Start und Ziel in Bad Neustadt. Die weiteren Stationen sind Hammelburg (4. August), Miltenberg (5. August), Ochsenfurt (6. August), Herrieden (7. August) und Neuburg an der Donau (8. August).

Training empfohlen: Einige Hundert Kilometer und Anstiege

Nach dem bewährten Motto "Tagsüber radeln, abends feiern" stehen bei der BR-Radltour der Spaß und das sichere Ankommen im Vordergrund. Geradelt wird auf abgesicherten Straßen. Die einzelnen Etappen sind zwischen 85 und 110 Kilometern lang. Es empfiehlt sich, bis zum Tourstart einige Hundert Trainingskilometer und Höhenmeter in den Beinen zu haben.

In den Etappenorten wird in Gemeinschaftsunterkünften (z.B. Sporthallen) im eigenen Schlafsack übernachtet. Matratzen werden bereitgestellt und gemeinsam mit dem Gepäck der Teilnehmenden vom THW transportiert. Sanitätsteams und ein Fahrrad-Reparaturservice helfen bei Notfällen, die Bayerische Polizei sichert die Strecke ab.

Abends Open-Air-Konzerte bei freiem Eintritt

Auch in diesem Jahr erwartet die Teilnehmenden sowie Besucherinnen und Besucher in jedem Etappenort ein Open-Air-Konzert bei freiem Eintritt. Los geht es mit der ersten Abendveranstaltung in Bad Neustadt a.d. Saale am Sonntag, 3. August 2025. Die Künstlerinnen und Künstler werden im Mai bekannt gegeben.