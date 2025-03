So verläuft die Route der BR-Radltour 2025

Der Bayerische Rundfunk hat heute im Münchner Hofbräuhaus die Route der BR-Radltour 2025 präsentiert. Startschuss für die rund 1.000 Hobbyradler, die sich zum 34. Mal auf den Weg durch den Freistaat machen, ist am 3. August mit einem Rundkurs im unterfränkischen Bad Neustadt a.d.Saale.

Die nächsten drei Etappenorte liegen ebenfalls in Unterfranken und heißen Hammelburg (Ankunft 4. August), Miltenberg (5. August) und Ochsenfurt (6. August). Danach geht es weiter nach Mittelfranken, wo das Teilnehmerfeld am 7. August in Herrieden eintrifft. Die abschließende Etappe führt dann nach Oberbayern, der letzte Zielbogen der BR-Radltour 2025 steht in Neuburg a.d. Donau.

Abwechslungsreiche Strecke geplant

Es ist ein abwechslungsreicher Streckenverlauf, der auf die Teilnehmer an den landschaftlich eindrucksvollen Flussläufen der Fränkischen Saale, des Mains, der Altmühl und der Donau wartet. Janina Weber, die Leiterin der BR-Radltour, sagt aber auch, dass es nicht nur am Wasser entlang gehen wird: "Die endgültigen Streckenabschnitte sind noch in Arbeit, aber es wird sehr abwechslungsreich. Man darf sich nicht durch die Tatsache täuschen lassen, dass wir an sehr vielen Flüssen unterwegs sind. Wir werden auch mal aus dem Tal herausradeln und auch wieder hinein. Es wird schon die ein oder andere Steigung zu finden sein."