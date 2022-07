BR-Radltour: 15.000 Besucher in Landau an der Isar erwartet

Die niederbayerische Stadt Landau an der Isar rüstet sich für eines der größten Ereignisse in ihrer Geschichte: Am 1. August werden bis zu 15.000 Besucher bei der BR-Radltour und dem Konzert mit Max Giesinger erwartet.

Vor dem Konzerterlebnis nochmal ein steiler Schlussanstieg

Am Mittwoch Mittag wurden bei einer Pressekonferenz die Details bekanntgegeben. Für den Radexperten und Chef der BR-Radltour, Wolfgang Slama, ist jetzt schon klar: Die Bergankunft in Landau am 1. August wird der sportliche Höhepunkt der diesjährigen BR- Radltour: "Also dieser Schlussanstieg zum Oberen Stadtplatz in Landau, der fordert einen. Aber wenn alle im Ziele sind, da bin ich mir ganz sicher, sind alle stolz, dass sie es geschafft haben."

Max Giesinger auf dem Landauer Volksfestplatz

Am Abend dann wird - wie immer bei der BR-Radltour - gefeiert. In Landau mit Stargast Max Giesinger. Bis zu 15.000 Besucher werden zu dem kostenlosen Konzert auf dem Volksfestplatz erwartet. In etwa so viele, wie Landau Einwohner hat.

"Woodstock hat doch auch funktioniert"

Eine Herausforderung, sagt Bürgermeister Martin Kohlmayer: "Bei Bedenken habe wir uns am Anfang immer gesagt: Mensch Woodstock hat doch auch funktioniert, das ist überhaupt kein Thema. Wir freuen uns darauf und sind stolz." Zugleich bittet der Bürgermeister um Verständnis bei Bürgern und Verkehrsteilnehmern. Teile der Stadt müssen für die BR-Radltour und das große Fest am Abend vorübergehend gesperrt werden.

Die diesjährige BR-Radltour beginnt am 31. Juli in Cham und endet am 5. August in Gunzenhausen.