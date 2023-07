BR-Publikumsaktion "Mitmischen!": Laienreporter am Stachus

Mehr als 230 Interessierte begleiten die Arbeit im Bayerischen Rundfunk und bekommen Einblicke hinter die Kulissen. Von Dienstag bis Donnerstag laden knapp 40 Redaktionen und Studios des BR Mitmischer zu sich ein. Rund 230 Plätze standen zur Verfügung, fast dreimal so viele Interessierte wollten mitmachen.

Einen Platz bekommen haben Heike Walter und Klaus Rizzi in der Redaktion Oberbayern. Sie waren mit dem Mikrofon in der Münchner Innenstadt unterwegs und Live bei der Mittagssendung im Studio dabei. In Landshut zeigten sich die Mitmischer interessiert an der Redaktionssitzung.

Mitmischer in München: Straßenumfrage zu Hitze

In München sind die Mitmischer Heike Walter und Klaus Rizzi an den Stachus in der Münchner Fußgängerzone gefahren und haben selbst ein Mikro in die Hand genommen. Dort haben die Mitmischer Passanten zum Thema Hitze zu befragt. Passend zum anstehenden heißen Wochenende waren nach gut einer Stunde jede Menge Töne im Kasten. Mitmischerin Heike Walter bleibt die Umfrage positiv im Gedächtnis: "Die Leute waren gesprächiger und offener, als man so meint. Und es hat einfach Spaß gemacht, zu dem Thema verschiedenen Perspektiven zu begegnen", erzählt Walter.

Mitmischer in München: Live im Studio

Danach ist das Redaktionsteam mit den Mitmischern schnell wieder ins Funkhaus, um am Schnittplatz die einzelnen Töne zu einer Umfrage zu schneiden. Mitmischer Klaus Rizzi ist von der konzentrierten Arbeit im Studio beeindruckt: "Es ist total spannend zu sehen, wie die Interviews zusammengebastelt werden", sagt er. Direkt im Anschluss sind die Mitmischer zur Live-Mittagssendung weitergezogen. Zeitgleich konnten in Schwaben Schülerinnen und Schüler der Klasse 4c der Grundschule Dillingen beim Mitmischen im BR-Studio Donau-Ries ihre Fragen stellen.

Mitmischer in Landshut: Themen bei der Redaktionssitzung

Am Dienstagmorgen sind die beiden Mitmischer Katharina Breyer und Franz Reiter in ihren Tag mit dem Bayerischen Rundfunk in Niederbayern gestartet. Um kurz nach acht Uhr findet die erste Redaktionskonferenz statt, in der die großen Themen des heutigen Tages, wichtige Termine sowie Beiträge für Fernsehen und Radio besprochen werden. Für Mitmischerin Katharina Breyer war es eine interessante Erfahrung: "Es war total interessant, weil andauernd neue Themen aufkamen. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie die Medienbranche ist, wenn man nie reingeguckt hat", sagt sie.

In Landshut dreht sich die Berichterstattung an diesem Tag größtenteils um die Aufführung der Landshuter Hochzeit, die vergangenes Wochenende begonnen hat. Schon da wurde viel Bildmaterial gedreht. Dieses Material wurde nun gemeinsam mit den Mitmischern Katharina und Franz geschnitten. Schließlich musste der Fernsehbeitrag schon bis zum Nachmittag fertig werden.

Highlights der Aktion in Abendschau

Die Aktion "Mitmischen!" ist auch im Programm präsent. So können Interessierte die Abendschau am Donnerstag verfolgen. Die Sendung widmet dann "Mitmischen!" um 19.00 Uhr im BR Fernsehen eine Extra-Ausgabe mit den Highlights der Aktion.