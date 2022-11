BR-Programmaktion: Das haben die Mitmischer in Franken erlebt

Mitmischerin in Hof unterwegs

Auch in Oberfranken war Mitmischerin Christine Herrmann mit der BR-Korrespondentin Kristina Kreutzer unterwegs. Gemeinsam besuchten sie einen Konzept-Laden in Hof, in dem Produkte von Künstlern aus der Region verkauft werden. Auch die beiden waren mit Interviews führen, Meldungen schreiben und Videomaterial für einen kurzen Nachrichtenfilm gut beschäftigt – und das auch noch bei einstelligen Temperaturen und Regenwetter. "Viel Arbeit für ganz wenige Minuten, die sicherlich wichtig sind. Aber viel mehr Arbeit als ich jemals gedacht habe", sagte die Mitmischerin im Anschluss an ihren Einsatz.

Bequem von daheim die Mittagssendung gestaltet

Bequemer, aber nicht weniger spannend hatten es auch die Mitmischer, die zusammen mit Bayern 1-Moderator Stefan Strasser die heutige Sendung von "Mittags in Franken" gestaltet haben. Per Videokonferenz waren sie dabei und haben mit ihm über die Themen diskutiert, das Wetter gesprochen und dem heutigen Sendungsmoderator Jürgen Lassauer per Webcam zugeschaut, wie er die Zuhörer durch die Sendung führt.

"Professionell, aber mit Herz"

Bei den Abschlussrunden war immer wieder zu hören, dass die Mitmischer überrascht davon waren, wie viel Energie im Programm steckt: "Für mich war es auch wichtig zu sehen, wie viel Arbeit eine Zwei-Minuten-Nachricht macht und seit wann man da zusammen sitzt und wie viele da zusammen sitzen, damit dann auch diese zwei Minuten gesendet werden", sagte eine Teilnehmerin. Doch trotz aller Hektik und allem Stress ist auch eines bei Mitmischer Jürgen hängen geblieben: "Was ich am BR ganz toll finde, egal ob es im Radio oder im Fernsehen ist: Dass professionell, aber mit Herz gearbeitet wird."