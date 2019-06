BR-Mitmachaktion: Gäste mischen bei der Frankenschau mit

Am Sonntag (02.06.19) um 9.30 Uhr standen unsere beiden Mitmischer Jürgen Neumann und Patrizia Schmidt vor den Türen des BR-Studio Franken in Nürnberg. Beide kommen aus Oberfranken und wollen einen Tag lang erfahren, wie die Themen aus Franken an einem Sonntag in die Frankenschau kommen.

Wie macht man eine Umfrage?

Die beiden haben dabei im wahrsten Sinne des Wortes mitgemischt. Zuerst waren sie am Vormittag mit einem Kamerateam und der Unterstützung einer Reporterin unterwegs, um in der Nürnberger Innenstadt eine Umfrage zu machen. Die Frage: „Mit welchen Medien informieren Sie sich? Die Antworten fallen gemischt aus. Bei jungen Leuten sind Soziale Netzwerke ganz oben auf der Liste, aber auch sie greifen bewusst auf das Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender zurück.

Wie funktioniert der Schnitt?

Zurück im Studio ging es an den Schnitt. Dabei durften die beiden Mitmischer erfahren, wie sie ihre Umfrage schneiden – unter Zeitdruck, denn die Umfrage war abends fest eingeplant.

Selbst vertonen

Anschließend konnten unsere Mitmischer weiteren Kollegen bei der Produktion der Beiträge für die Frankenschau über die Schulter schauen – in den Schneideräumen oder auch beim Vertonen der Beiträge. Jürgen Neumann hat sogar selbst einen kleinen Teil eines Beitrags aus Würzburg über das Afrikafestival eingesprochen.

Zwischendrin entwickelten sich viele Gespräche über das journalistische Arbeiten, die Themenauswahl, die Termin- und die Sendeplanung. Schließlich nahmen die beiden auch an der Regiebesprechung teil und sahen sich die Probe zur Sendung im Studio an.

Wunsch: Mehr Informationen und Tipps aus der Region

Danach mussten Jürgen Neumann und Patrizia Schmidt in die Maske. Denn beide waren als Studiogäste eingeladen in die Live-Sendung, um dort über ihre Erfahrungen zu berichten, aber auch ihre Wünsche an die Fernsehmacher beim BR zu formulieren. Beide wünschen sich vor allem Informationen und Tipps aus der Region.

Für unsere beiden Mitmischer war es ein langer Tag. Aber auch für die Kollegen der Frankenschau, die sehr engagiert und auskunftsfreudig waren – und sich freuen würden, wenn im nächsten Jahr wieder Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Frankenschau mitmischen wollen.