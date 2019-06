BR-Mainfrankentour 2019: zum Sommeranfang live aus Miltenberg

Im vergangenen Jahr war vor allem der Bayerische Untermain ein "Hotspot" der Sommerhitze. Und so wird die Bühne der Mainfrankentour zu Sommerbeginn vor der romantischen Kulisse der Miltenberger Altstadt am Main stehen. Um 11 Uhr werden am 21. Juni die Bayern1-Moderatoren Irina Hanft, Susanne Günther, Nadine Hauk und Eberhard Schellenberger das Publikum begrüßen. Um 12.05 Uhr kommt das Bayern1-Magazin "Mittags in Mainfranken" live aus Miltenberg. Das gesamte Programm ist von 11 bis 13 Uhr über den Videolivestream im Internet und bei Facebook live über BR Franken zu verfolgen.

Live aus Miltenberg: Themen von Tourismus bis Trockenheit

Im Mittelpunkt der Sendung stehen neben klassischen Sommerthemen wie Tourismus und Flusskreuzfahrt mit Hotelschiffen auch die Fragen nach Grundwasserstand und Trockenheit. Im vergangenen Jahr musste aufgrund des Wassermangels das Rasensprengen im Raum Miltenberg teilweise verboten werden. Auch Feuerwerk der Michaelismesse wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt.

BR-Mainfrankentour: Stationen in Nordheim und an der Thüringer Hütte

Auch die weiteren Stationen der diesjährigen Mainfrankentour stehen inzwischen fest. Zum Herbstanfang am 20. September kommt die Tour passend zur Weinlese live aus der Winzergenossenschaft Divino in Nordheim am Main. Und einen Tag nach Winteranfang erreicht die Tour dann am 23. Dezember das Landschulheim Thüringer Hütte in der Rhön.