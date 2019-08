BR-Mainfrankentour 2019: Zum Herbstbeginn live aus Nordheim

Nach dem Frühlingsanfang in einer Hammelburger Gärtnerei und dem Sommerbeginn im heißen Miltenberg geht es bei der dritten Station der BR-Mainfrankentour 2019 um den Frankenwein. Die BR-Bühne steht am Montag, dem 23. September, im Hof von Divino in der Langgasse 33 in Nordheim am Main. Während an der Mainschleife und allen anderen Weinbaugebieten die Lese 2019 auf Hochtouren läuft, begrüßen um 11 Uhr die BR-Moderatoren Nadine Hauk, Susanne Günther, Jürgen Gläser und Eberhard Schellenberger die Gäste – zusammen mit Nordheims Bürgermeister Guido Braun (Nordheimer Liste) und den Vertretern von Divino. Nach buntem Bühnenprogramm rund um Lese und Wein geht es ab 12.05 Uhr live in Bayern 1 mit vielen interessanten Interviewgästen auf Sendung.

Programm rund um die Weinlese 2019

Im Mittelpunkt der Gespräche auf der Bühne wird die Lese 2019 stehen, aber auch die Auswirkungen des Klimawandels mit verändertem Anbau und Bewässerungsprojekten. Das BR-Team begrüßt außerdem die Fränkische Weinkönigin Carolin Meyer und Artur Steinmann, den Präsident des Bayerischen Weinbauverbands. Mit auf der Bühne steht auch der erst 25 Jahre alte Kellermeister Felix Reich, neben weiteren Vertretern der Genossenschaft Divino. Sie ist durch eine Fusion von Winzern aus Nordheim und Thüngersheim entstanden.

Letzte Station der Mainfrankentour in der Rhön

Finale der diesjährigen Bayern 1-Mainfrankentour ist am Tag nach dem Winteranfang am Montag, dem 23. Dezember. Das BR-Team sendet dann live aus dem Landschulheim Thüringer Hütte in der Rhön.