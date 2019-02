BR-Mainfrankentour 2019 - Frühlingsanfang live aus Hammelburg

Zum Auftakt am 20. März meldet sich das mainfränkische BR-Team mit Radio- und Video-Livestream aus der Gärtnerei Schlereth in der Bahnhofstraße 69 in Hammelburg. Die Moderatoren Irina Hanft, Nadine Hauk, Susanne Günther, Jürgen Gläser und Eberhard Schellenberger empfangen ihr Publikum vor Ort in einem Glashaus und wollen Lust auf den Frühling verbreiten.

Hammelburger Gärtner Schlereth: Kinder mit Blumennamen

Christoph Schlereth führt zusammen mit seiner Frau Tanja Mehnert den Betrieb in fünfter Generation. Dass er seinen Beruf mit Leib und Seele ausübt, zeigt sich schon daran, dass das die drei Kinder Blumennamen tragen: Lilian, Florens und Flora.