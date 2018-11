BR-Landespolitikchef: "Seehofer ist der ideale Schuldige"

Auf einem Sonderparteitag Anfang des kommenden Jahres wird die CSU ihren gesamten Parteivorstand neu wählen. Eine gute Gelegenheit für Horst Seehofer, um beim Rücktritt sein Gesicht zu wahren, sagte Nikolaus Neumaier, der Leiter der BR-Landespolitik, im Gespräch mit B5 aktuell.

Seehofers Rücktritt als Innenminister nur Spekulation

Doch bedeutet das, dass Seehofer auch zeitnah als Bundesinnenminister zurücktreten wird? Mit der Annahme wäre er vorsichtig, sagt Neumaier. Seehofer selbst habe sich dazu am Sonntagabend nicht geäußert. Teilnehmer des vierstündigen CSU-Spitzentreffens hätten zwar gesagt, dass er wohl nicht mehr lange Innenminister sein werde – doch das sei Spekulation.

Manfred Weber als CSU-Chef? Unwahrscheinlich.

Bei der Nachfolge für den Posten des CSU-Chefs läuft laut Neumaier alles auf Markus Söder zu. Es sei "klassische CSU-Tradition", beide Ämter in einer Hand zu vereinen.

Definitiv aus dem Rennen sei aber auch Manfred Weber nicht. Neumaier habe keine Bestätigung des Niederbayern bekommen. Da Weber bei der Europawahl 2019 als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten antritt, sei es allerdings sehr unwahrscheinlich, dass Weber mit Söder um den Posten konkurrieren werde. Zudem dürfe ein EU-Kommissionspräsident wohl kein Führungsamt in einer Partei innehaben; dazu gebe es eine entsprechende Klausel.

"Kein Rumoren" gegen Söder

Sollte es so kommen, ginge Markus Söder aus der Landtagswahl mit einem historisch schlechten Ergebnis für die CSU gestärkt hervor. In der Partei gibt es offenbar kaum Kritik am Ministerpräsidenten. "Wir haben kein Rumoren gehört", sagt auch Neumaier.

Seehofer als "idealer Schuldiger"

Das liege daran, dass Söder rechtzeitig vorgebaut und vorausgesagt habe, dass das Wahlergebnis nicht so gut ausfallen werde, weil Gegenwind aus Berlin käme. Damit habe Söder, der bei der Basis als fleißig gilt, eine Art "Last-Minute-Swing" erreicht. Zudem habe Seehofer alles dafür getan, dass er "der ideale Schuldige" sei, der "Watschnbaum", wie er es selbst genannt hatte.

Viele in der CSU wollten jetzt einen Schlussstrich ziehen. Der herbeigesehnte Neuanfang funktioniere noch mit Söder, aber nicht mehr mit Seehofer.