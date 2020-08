Festspiele: Bayreuths "Jahrhundertring" erstmals wieder zu sehen

Die legendäre "Ring"-Inszenierung von Patrice Chéreau bei den Bayreuther Festspielen 1976 ist am Freitag und Samstag bei ARD-alpha zu sehen. Damit ist der als "Jahrhundertring" gefeierte Wagner-Zyklus erstmals seit 40 Jahren wieder im Free-TV zu erleben. Parallel zur Ausstrahlung in ARD-alpha ist Chéreaus Maßstab setzende Interpretation von Richard Wagners "Ring des Nibelungen" online auf der digitalen Plattform BR-Klassik Concert zu sehen und steht nach Ausstrahlung 30 Tage in der BR-Mediathek zur Verfügung.

Das Programm am Freitag, 7. August, auf ARD-alpha im Überblick

20.15 Uhr – Ring, Ring, Ring – Loops und Legenden bei den Bayreuther Festspielen

20.45 Uhr – Das Rheingold

23.10 Uhr – Die Walküre

02.50 Uhr – Siegfried

06.40 Uhr – Götterdämmerung

"Jahrhundertring", 100 Jahre nach den ersten Bayreuther Festspielen

Chéreaus Interpretation von Richard Wagners Vierteiler "Der Ring des Nibelungen" mit Pierre Boulez am Dirigentenpult gilt bis heute als wegweisend. Aufgeführt 100 Jahre nach den ersten Bayreuther Festspielen im Jahr 1876, ging die Inszenierung als der "Jahrhundertring" in die Geschichte ein. Als Solisten sind unter anderem Donald McIntyre als Wotan, Manfred Jung in der Rolle des Siegfried und Gwyneth Jones als Brünnhilde zu hören. Dirigiert wurde der Ring von Pierre Boulez.

Dokumentation zum Auftakt der langen "Ring-Nacht"

Die Ausstrahlung beginnt am Freitag um 20.45 Uhr mit "Rheingold", es folgen "Walküre" (23.10 Uhr) und "Siegfried" (02.50 Uhr), ehe die "Götterdämmerung" am Samstag ab 06.40 Uhr den Schlusspunkt setzt. Zum Auftakt der langen"Ring-Nacht" wird am Freitag um 20.15 Uhr die Dokumentation "Ring, Ring, Ring" auf den Spuren von Loops und Legenden gezeigt. Die Dokumentation geht der Frage auf den Grund, wie der "Jahrhundertring" bei den Bayreuther Festspielen noch bis heute nachwirkt. Den Film gibt es auch in der BR-Mediathek und unter diesem Text.

Chéreau verlegt den "Ring" in die Zeit der Frühindustrialisierung

Der französische Regisseur Patrice Chéreau, damals erst 31 Jahre alt und bis dato der jüngste Regisseur der Festspielgeschichte, brach radikal mit den Bayreuther Inszenierungsgewohnheiten. Er verlegte die Handlung in die Zeit der Frühindustrialisierung des 19. Jahrhunderts und gestaltete seine Inszenierung als eine Analyse politischer Macht. Kritiker sagen, dass wohl kein Regisseur zuvor, die kriminellen Strukturen der Familiensaga so brillant und präzise erzählte wie Chéreau.

"Der 'Ring' ist eine Beschreibung der schrecklichen Perversion der Gesellschaft, die sich in dieser Erhaltung der Macht begründet, der Mechanismen eines starken Staates und der Opposition." Patrice Chéreau

Tumulte im Bayreuther Festspielhaus: Traditionalisten empören sich

Die Traditionalisten im Publikum waren empört, im Saal kam es zu Tumulten, außerhalb sogar zu Kundgebungen und Unterschriftenlisten. Doch als 1980 die letzte Vorstellung gegeben wurde, hatte sich die Stimmung längst gedreht: Es gab 101 Vorhänge, länger als eine Stunde währte der Applaus.