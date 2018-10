BR-Journalisten durften nicht auf AfD-Wahlparty

Eklat am Wahlabend in der nördlichen Oberpfalz: Ein Team der BR-Sendung Kontrovers wurde von AfD-Mitgliedern massiv angefeindet. Auch der verabredete Besuch der AfD-Wahlparty platzte.

Kontrovers-Team begleitete Kandidat Magerl

Das Team hatte den Oberpfälzer Spitzenkandidaten der AfD Roland Magerl den ganzen Abend über begleitet, zunächst im Neuen Rathaus in Weiden. Später dann sollte bei der Wahlparty in Friedenfels gedreht werden, so war es mit Magerl abgesprochen. Als die Journalisten zur Wahlparty in Friedenfels kamen, machte der Wirt Gebrauch von seinem Hausrecht und warf sie raus.

Journalisten wurden beschimpft

Zudem wurden sie verbal angefeindet von den AfD-Mitgliedern, die bereits auf der Wahlparty waren. Kandidat Roland Magerl selbst führte dann vor der Tür der Gastwirtschaft ein Interview. Derzeit steht noch nicht fest, ob er in den Landtag einziehen wird oder nicht. Die ganze Geschichte ist voraussichtlich am Mittwochabend in "Kontrovers" im BR-Fernsehen zu sehen.