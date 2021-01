BR-Interview: Huml zufrieden mit Corona-Impfstart in Bayern

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) bedauert, dass Termine wegen fehlenden Corona-Impfstoffes abgesagt werden mussten. Das sei sehr, sehr schade und habe die Menschen verunsichert, so die Minsterin. "Es ist eine große Impfbereitschaft da und die müssen wir wirklich nutzen."

Neue Impfdosen erwartet

Huml begrüßte es, dass am 8. Januar neue Impfdosen nach Bayern geliefert werden sollen. Es sei enorm wichtig, "dass wir hier noch mehr und das vor allem regelmäßig bekommen", so die Ministerin, denn die bayerischen Impfzentren mit ihren Teams stünden bereit.

Tausende bereist geimpft

Zu dem Vorwurf der Leopoldina, es seien nicht genug Impfdosen bestellt worden, verwies Huml hinsichtlich der Impfstoff-Beschaffung auf die Zuständigkeit des Bundes. Außerdem würden Impfstoffe von anderen Herstellern nachkommen, so Huml.

Die Ministerin betonte zudem den großen logistischen Aufwand. Bereits bis zum Silvesterabend seien mehr als 43.000 Menschen in Bayern gegen Corona geimpft worden. Hier seien die Zahlen der Impfzentren aber noch gar nicht enthalten. Insgesamt sei der Impfauftakt in Bayern aber "gut gelaufen" - auch wenn es mancherorts Probleme bei der Kühlung gegeben habe.

Hälfte des Impfstoffes in Reserve

Huml erklärt, dass die Hälfte des Impfstoffes momentan zurückgestellt gestellt werde, damit auch die zweite Impfung zuverlässig durchgeführt werden könne, auch wenn es wieder zu Lieferschwierigkeiten kommen sollte.

Die Ministerin betonte, dass zuerst alte und kranke Menschen in den Heimen geimpft würden. Höchste Priorität hätten jetzt die mobilen Teams. Aber auch über 80-Jährige, die zuhause leben, würden schon in einzelnen Landkreisen per Brief angeschrieben.