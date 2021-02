BR-Intendantin Wildermuth: "Regionalität gehört zur DNA des BR"

Rot, grün, weiß: In den Regionalfarben der Bezirkshauptstadt Augsburg ist sie gekommen, die neue BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth, mit rotem Jacket und grünweiß gemustertem Schal. Beim Rundgang durch das Regionalstudio Schwaben am Augsburger Hauptbahnhof informiert sie sich darüber, wie vor Ort die Arbeit der Korrespondenten, Reporter und Mediengestalter aussieht. Von hier aus werden Fernsehbeiträge für die Rundschau und Abendschau, Stücke für den Hörfunk, und Berichte für BR24 und Social Media gefertigt und ausgespielt.

"Viele tolle Geschichten" - Klares Bekenntnis zur Region

Dass die neue Intendantin schon so kurz nach ihrem Amtsantritt gleich in die Region kommt, das ist ein Statement - und die Medienexpertin betont, welche wichtige Rolle für sie Nachrichten aus der Region spielen: Die Regionaloffensive des BR, also der Ausbau der Berichterstattung vor Ort, sei "eine der besten Entscheidungen“ überhaupt gewesen, sagt Wildermuth.

"Wir haben so viele tolle Geschichten", und diese sollten an möglichst viele Nutzer ausgespielt werden. "Der BR möchte die Gesellschaft Bayerns in ihrer gesamten Breite erreichen, dazu gehört Alter, soziale Herkunft, Lebenswirklichkeiten, aber vor allem regionale Herkunft", betont Wildermuth. Regionale Berichterstattung gehöre zu den "absoluten Stärken des BR", hier stehe man so gut da wie kaum eine andere Rundfunkanstalt - "und selbstverständlich stärken wir das weiter".

Crossmedialität wird immer wichtiger

Auch die Crossmedialität, also ein Thema in mehreren Ausspielwegen darzustellen, werde zunehmend wichtiger, meint Intendantin Wildermuth. Allerdings müsse man genau hinschauen, wo sich das anbiete und wo nicht.

Der BR werde nicht umhin kommen, in den nächsten Jahren immer mal wieder zu überlegen, "was können wir in die Zukunft führen und was nicht". Die Diskussion, wo vielleicht künftig gespart werden müsse, dürfe aber nicht mit Angst geführt werden. "Ich glaube, dass der BR in vielen Bereichen sehr gut da steht."

Auf dem Besuchsprogramm der neuen BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth standen heute auch Gespräche mit der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber und Landrat Martin Sailer sowie ein Besuch im Augsburger Dom.