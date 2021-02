BR-Intendantin Katja Wildermuth zu Besuch in Nürnberg

Katja Wildermuth ist die Neue an der Spitze des Bayerischen Rundfunks. Sie ist nach Nürnberg gekommen, um zuzuhören. Das Gespräch mit den BR-Stadt-Korrespondenten Tina Wenzel und Michael Reiner ist für die Intendantin nur ein Mosaiksteinchen von vielen. Einen ganzen Tag lang nimmt sich die 55-Jährige Zeit, um die Frankenmetropole und das BR-Studio Franken kennenzulernen.

"Ich habe eine ganz lebendige Studiomannschaft erlebt", beschreibt Wildermuth ihre ersten Eindrücke von Bayerns zweitgrößtem Standort. "Das Studio Franken spielt eine sehr, sehr große Rolle im Bayerischen Rundfunk. Wir haben ja 12.000 Stunden Programm jedes Jahr von hier – von Schlager bis Klassik." Man merke den Kolleginnen und Kollegen an, wie sehr sie in der Region verwurzelt seien. Gleichzeitig aber finde man hier sehr große Kreativität vor mit großem Blick nach vorne in die Zukunft.