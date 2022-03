BR-Intendantin Katja Wildermuth: Pressefreiheit als hohes Gut

Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, hat im Regensburger Presseclub am Donnerstagabend die Bedeutung der Pressefreiheit hervorgehoben. Der Ukraine-Konflikt lehre uns, wie schnell Pressefreiheit bedroht werde, wenn autoritäre Regime, versuchten, ihre nicht nur politisch-aggressiven Ziele, sondern auch ihre Form von Wahrheit durchzusetzen, so Wildermuth.

Außerdem lehre uns der Konflikt, dass wir uns als Europa und Deutschland immer wieder auf unsere eigenen Werte besinnen und dazu gehöre auch, dass man Meinungs- und Pressefreiheit hochhalte.

"Zeit digitaler Zersplitterung"

Daneben mahnt sie in einer „Zeit digitaler Zersplitterung“ zur Vorsicht vor nicht-geprüften Informationen in sozialen Medien. „Sauber recherchierter Journalismus kann da ein wichtiges Gegengewicht auch für unsere Demokratie bilden“, sagte Wildermuth.

BR als Garant für Qualitätsjournalismus

Der Bayerische Rundfunk sei als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Garant für diesen Qualitätsjournalismus, aber auch für Nähe mit seinen insgesamt 30 regionalen Standorten. Dazu zählt auch das Studio in Neumarkt in der Oberpfalz, das am Freitagnachmittag offiziell eröffnet wird.