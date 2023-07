BR-Hörfunk mit Abstand die Nummer Eins in Bayern

So viele Menschen haben noch nie in diesem Jahrtausend den BR gehört. Über die Hälfte der Bayern hören täglich Radioprogramme des Bayerischen Rundfunks – mehr als sechs Millionen Menschen sind es bundesweit. Thomas Hinrichs, der Informationsdirektor des Bayerischen Rundfunks, freut sich: "Es ist phänomenal, der Bayerische Rundfunk erreicht mit seinen Wellen mehr als 50 Prozent der Bevölkerung. Der Job, für Kohärenz zu sorgen, für Zusammenhalt in der Gesellschaft, gelingt uns mit den Radiowellen, die ja häufig totgesagt sind. Im Bayerischen Rundfunk sind sie quicklebendig."

Bayern 1 ist meistgehörtes Programm

Bayern 1 ist mit 3,3 Millionen Menschen das meistgehörte Programm in Bayern. Das ist damit die höchste Reichweite seit 1994. Ein starkes Zeichen findet auch Bayern-1-Programmchef Maximilian Berg: "Das ist ein großartiger Tag für das Team von Bayern 1, wir sind mit Abstand der reichweitenstärkste Sender in Bayern und auch in Deutschland ganz ganz oben und auf diesem Niveau, dass wir hier die Reichweite nochmal steigern konnten. Das ist wirklich unglaublich, aber es ist der Lohn für viel Mühe und viel Arbeit."

Bayern 3 beliebtestes Programm beim jungen Publikum

Grund zur Freude auch bei Bayern 3. Der Sender ist das erfolgreichste Popprogramm in Bayern und erreicht alleine eine Millionen Menschen unter 40 Jahren. Bayern-3-Programmchefin Katja Voigt-Kreuzer ist begeistert: "Ja, wir freuen uns total über die Zahlen. Gerade jüngere Zielgruppen haben Alternativen. Umso mehr freut uns der Erfolg und wir werden morgen auch kurz mit dem Team drauf anstoßen."

Aber auch Information und Einordnung ist in Zeiten von Ukraine-Krieg und Inflation nach wie vor sehr gefragt. BR24 ist mit 630.000 Hörern immer noch eines der meistgehörten Informationsradios in Deutschland.

Bayern 2 kann zulegen

Bayern 2 ist immer noch eines der beliebtesten deutschen Kulturprogramme und konnte im Vergleich zur letzten Erhebung nochmal zulegen. Täglich 560.000 Hörerinnen und Hörer schalten das vielfach preisgekrönte Programm ein. BR-Kulturdirektor Björn Wilhelm findet: "Bei Bayern 2 steht der Hintergrund im Vordergrund und das ist ein Angebot, das die Menschen in Bayern einfach richtig gut finden. Eine Steigerung um 0,3 Prozent ist in einem umkämpften Radiomarkt eine super Leistung. Das sind einfach 20.000 Hörerinnen und Hörer mehr. Deshalb danke an alle Menschen, die Bayern 2 hören und vor allem auch an die Kolleginnen und Kollegen, die Bayern 2 machen."

Media Analyse ist repräsentative Umfrage

Und Hörerinnen und Hörer nutzen auch die anderen Programme des BR. Überraschen konnte das Digitalprogramm BR Schlager. Der Sender setzt seinen Erfolgskurs fort: Die Reichweite steigt an. Die Radionutzung insgesamt bleibt konstant hoch und ist überdurchschnittlich im Vergleich zum restlichen Bundesgebiet.

Für die Media-Analyse wurden in den vergangenen Monaten mehr als 67.000 Menschen in ganz Deutschland befragt, ob und wann sie Radio hören. Das Ergebnis ist repräsentativ.