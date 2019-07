BR-Hörfunk: Größte Hörerzahl seit 1992

80 Prozent der Menschen in Bayern hören mindestens einmal am Tag Radio. Die Radiobegeisterung in Bayern ist damit im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (76,5%) besonders ausgeprägt. Und die Hörfunkprogramme des Bayerischen Rundfunks werden dabei besonders gerne eingeschaltet. Das legen die neuen Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) nahe.

Bayern 1 erfolgreichstes Programm Bayerns

Demnach gewinnt Bayern 1 mit 3,14 Millionen mehr als 100.000 Hörer dazu und schafft eine Tagesreichweite von 26,1 Prozent. Bayern 1 ist damit das erfolgreichste Programm in Bayern. Bayern 2 und B5 aktuell bestätigen mit 600.000 und 820.000 Hörern ihre Rekordreichweiten aus der letzten Umfrage.

„Die Kultur- und Informationsprogramme bleiben auf bisherigem Rekordniveau stabil. Das zeigt, wie sehr die Hörerinnen und Hörer zuverlässige Informationen, Orientierung und Glaubwürdigkeit in den Qualitätsprogrammen des Bayerischen Rundfunks schätzen." BR-Hörfunkdirektor Martin Wagner

BR Klassik legt leicht zu

Bayern 3 wird von 2,84 Menschen täglich gehört, damit liegt die Reichweite fast unverändert bei 22,5 % im Vergleich zur letzten Umfrage (23 %). BR Heimat erzielt eine Tagesreichweite von 1,5 % (1,4 %). Das Klassikradio BR Klassik konnte seine Reichweite von 1,9 % auf 2,1 steigern und erreicht insgesamt 260.000 Klassikliebhaber täglich.