vor 25 Minuten

BR-Fünfkampf: FDP-Vertreter Hagen sieht Missstände bei Mieten

FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen sieht in Bayern große Probleme in der Wohnungs- und Mietpolitik. Er klagt an, dass sozial geförderte Wohnungen oft von Normalverdienern bewohnt werden.