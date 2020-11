BR24Live ab 19.00 Uhr: Wie raus aus dem Teil-Lockdown?

Der erste Tag im Teil-Lockdown in Bayern: Kultur, Gastronomie, der Freizeitbereich sind weitgehend lahmgelegt. Ist das angemessen und gerecht? In einem BR extra im BR Fernsehen und hier auf BR24 konfrontiert BR-Chefredakteur Christian Nitsche den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit Fragen der Betroffenen.

Dabei wir deutlich: Die gesellschaftliche Diskussion um den richtigen Weg in der Corona-Bekämpfung nimmt an Schärfe zu. Was sagen Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Kultur und Sport?

Die Betroffenen sprechen ihre Kritik deutlich an

Christian Nitsche spricht mit der Intendantin am Landestheater Schwaben, Kathrin Mädler, der Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Angela Inselkammer, sowie dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, über die Auswirkungen der Pandemie.