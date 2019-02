BR extra: Hallitzky wirft CSU "Rosinenpickerei" vor

Gerade erst wurde er von den Delegierten auf dem Grünen-Parteitag als bayerischer Landesvorsitzender wiedergewählt. Zum Abschluss des Landesparteitags in Bad Windsheim machte Eike Hallitzky in einem BR extra im BR Fernsehen klar, warum im Leitantrag der bayerischen Grünen zum Thema Klimaschutz sechsmal das Wort "radikal" auftaucht.

Klimaschutz: "Zeit zum Handeln"

Es sei nun endlich Zeit zu handeln, so Hallitzky. "Seit 40 Jahren wird immer diskutiert, was nicht geht - und sehr, sehr wenig im Klimaschutz geht voran." Es könne jetzt nicht nur darum gehen, ein Wort in der Verfassung zu ändern.

Konkret will Hallitzky unter anderem etwas an der sogenannten 10H-Regel bei den Windkraftanlagen ändern. Er möchte die deutsche Autoindustrie beim Bau von Elektroautos unterstützen. Außerdem fordert er ein bayerisches Wärmegesetz.

EU: "CSU kann nicht immer Rosinen picken"

Neben dem Landesvorsitz wählten die bayerischen Grünen auch ihre Spitzenkandidatin für die Europawahl, Henrike Hahn. Hahn werde die Grünen als "zutiefst europäische Partei vertreten", so Hallitzky. Man habe kein Lust mehr auf regionale Spielchen wie Grenzkontrollen. Der CSU warf er vor, "Rosinen" zu picken. Bayern lebe wirtschaftlich und kulturell vom europäischen Gedanken. "Hier ist eine ganz klare Gegenposition zu dem Schlingerkurs der CSU erforderlich" - dafür stehe Henrike Hahn.

