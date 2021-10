BR-Experiment: Mering wird plastikfrei

"Willkommen in Nachhalting" heißt es ab dem 30. Oktober im schwäbischen Mering. Mit einem einzigartigen Experiment möchte der Bayerische Rundfunk die Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein auf unterhaltsame Weise ins Fernsehen bringen. Dafür werden Bürgerinnen und Bürger aus Mering einen Monat lang versuchen, besonders nachhaltig zu leben, um so gemeinsam ein Ziel zu erreichen: in vier Wochen so wenig Plastikmüll wie möglich zu produzieren.

Freiwilliges Engagement ins Fernsehen bringen

Die Aktion setzt auf freiwilliges Engagement und porträtiert ausgewählte Protagonisten, Familien, Schülerinnen und Schüler, Unternehmen, Bündnisse oder Vereine. Ein großes Augenmerk liegt außerdem auf besonderen Ideen, Projekten und Aktionen im Bereich Nachhaltigkeit und Plastikvermeidung. "Mering verbraucht momentan 32 Tonnen Plastik pro Monat. Da kann man eine ganze Menge einsparen", so Bürgermeister Florian Mayer. Er wünscht sich, dass die Aktion auch nachhaltig für die Zukunft wirkt und den Plastikverbrauch der Gemeinde auf Dauer senkt. Der Startschuss fällt am Samstag, den 30. Oktober um 10 Uhr mit BR-Moderatorin Melitta Varlam und Merings Bürgermeister Florian Mayer auf dem Marktplatz.

Vier Wochen lang ohne Plastik

Aktuell werden noch Teilnehmer und Teilnehmerinnen gesucht. Mitmachen kann jeder, egal welche Altersgruppe, ob als Familie oder alleinstehend. Am Ende der vier Wochen darf der (hoffentlich reduzierte) gesammelte Plastikmüll dann zur Abschlussveranstaltung auf den Marktplatz gebracht werden. Vor Ort werden die Müllmengen gegen gerechnet: Wie viel Plastikmüll hat Mering innerhalb der vier Wochen eingespart?

Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Mering können sich online für das Experiment registrieren: https://south-and-browse.com/plastikfrei/