BR eröffnet neues Studio in Neumarkt in der Oberpfalz

Mitten im Herzen der Stadt und nur einen Steinwurf entfernt vom historischen Rathaus, liegt das neue BR-Studio Neumarkt. Es verbessert die Möglichkeiten des BR, aus Stadt und Landkreis Neumarkt aktuell zu berichten. Auch das Nürnberger Land südöstlich der Frankenmetropole ist vom neuen BR-Studio aus bestens erreichbar und profitiert von dem neuen Standort. Die neuen Studio-Räume bieten modernste Medientechnik für vernetztes, multimediales Arbeiten.

Studioverteilung in Ostbayern abgeschlossen

BR-Intendantin Katja Wildermuth eröffnet das neue Studio im Neumarkter Stadtzentrum offiziell am Freitagnachmittag. Damit geht der letzte der geplanten neuen BR-Standorte in Ostbayern in Betrieb. Von hier aus sowie aus Regensburg, Amberg, Bodenmais, Deggendorf, Passau und Landshut berichten insgesamt zehn Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Niederbayern und der Oberpfalz. In Hörfunk- und Fernseh-Programmen des BR und der ARD, in Web, App, und Social Media kann die Region Ostbayern somit noch präsenter sein.

Von Bayern 1 bis hin zum BR Fernsehen

Im BR-Studio Neumarkt ist unter anderem Technik für modernen Videoschnitt und Fernseh-Liveschalten untergebracht. Damit können nun direkt vor Ort Beiträge für alle Hörfunk-, Fernseh- und Online-Angebote des Bayerischen Rundfunks erstellt werden, etwa für das Bayern-1-Magazin "Mittags in Niederbayern und der Oberpfalz" und für die regionalen Bayern-1-Nachrichten. Hinzu kommen die Abendschau im BR Fernsehen sowie alle BR24-Nachrichtenformate in Fernsehen, Hörfunk und im Internet.

Neue Korrespondentin berichtet

Tanja Gorges (34) ist die erste BR-Korrespondentin in Neumarkt. Zu Beginn ihrer Berufslaufbahn arbeitete sie als Redakteurin, Nachrichtensprecherin und Reporterin bei zwei Radiosendern in Kempten und Augsburg. Zuletzt war sie Regionalkorrespondentin für Ostthüringen im Studio Gera des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Sie freut sich auf ihre neue, spannende Aufgabe in Neumarkt.