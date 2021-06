BR-Doku über Aschaffenburg: An der fränkischen Hafenkante

Der Hafen von Aschaffenburg – auf den ersten Blick ist das ein Industriegebiet, wo auch noch ein paar Motorjachten anliegen. Dennoch ist der Main die Lebensader der Stadt: hier brachten einst 300 Meter lange Flöße das Holz und den Reichtum. Hier schlug bis vor 20 Jahren noch das Herz der deutschen Textilindustrie, bis über Nacht durch die Globalisierung 90 Prozent der Arbeitsplätze verschwanden. Und hier finden heute wieder 2.500 Menschen Arbeit, obwohl die Hafenverwaltung selbst nur 50 Beschäftigte hat.

Umschlagpunkt Aschaffenburger Hafen

Seit über 100 Jahren werden in einem der größten Binnenhäfen Deutschlands, weit weg vom Meer, Waren aller Art im großen Stil umgeschlagen. Doch wenn sich wirtschaftliche Strukturen ändern, bekommt es der Hafen als erstes zu spüren. Wer ahnt, dass hier findige Unternehmer heute Schrott aus ganz Europa in Gold verwandeln? Seit kurzem ist der Schrott eine der wichtigsten Waren am Aschaffenburger Hafen. Er wird hier zerlegt und in die ganze Welt geschickt.

Direkt am Hafen liegt außerdem das modernste und größte Sägewerk Europas inmitten von Hightech-Firmen, die ihre Maschinenbauprodukte weltweit exportieren. Menschen, wie der Berufstaucher Christian Scherg, der Hafenmeister Reinhold Unger oder Nostalgiker wie Karsten Stahl, der einen uralten Schlepper restauriert hat, halten den Hafenbetrieb am Leben.

Regelmäßig im Jachthafen: Der "Schlossdrachen"

Im Jachthafen liegen die Boote der Wasserskifahrer, Wakeboarder, Angler und Maingenießer an einem stillen Altarm des Mains. Und neben dem puren Vergnügen gibt es hier noch diese kleinen, einzigartigen idealistischen Projekte, die sogar dem Tod ein Schnippchen schlagen wie der "Schlossdrachen" mit seiner krebskranken Bootsbesatzung, der regelmäßig vor dem Jachthafen trainiert.