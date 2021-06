BR-Doku "Seenflimmern" über den Starnberger See

Seen sind ein Inbegriff von Freiheit. Sie sind Traum- und Fluchtorte, Oasen des Alltags und Schmuckstücke der Landschaft. Orte voller Geheimnisse, aber auch Herausforderung und ein besonderer Lebensraum für Mensch und Tier. Die große TV-Dokumentation "Seenflimmern" zeigt den Starnberger See in ungewöhnlichen Aufnahmen. Neben unkonventionellen Protagonisten werden die Seen in den Mittelpunkt der Erzählung gestellt, um so einen neuen Blick für Bekanntes und Vertrautes zu schaffen.

Da ist zum Beispiel Marco Goetz. Er liebt den Wind, die Luft und die Verwandlungen der Natur im Jahreslauf. Der renommierte Architekt und begeisterte Segler will einen "schwimmenden Strand" errichten, der seine Position abhängig von Wind und Wetter wählt und dabei ungewöhnliche Perspektiven vom Wasser aus ermöglicht. Vorbild für dieses sinnliche Erlebnis ist das Prunkschiff der Churfürstlichen Flotte, ein schwimmendes Jagdschloss der bayerischen Herzöge. Es war um 1700 eine Sensation – nun schickt Goetz sich an, einen ähnlichen Blickfang zu schaffen.