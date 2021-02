BR-Diskussion auf Clubhouse: "Homeoffice für eine bessere Welt?"

Ein Rückfall in traditionelle Rollenbilder oder ein gewaltiger Sprung in die Zukunft? Über Homeoffice lässt sich leidenschaftlich diskutieren. Den Anfang macht Mobilitätsforscher Andreas Knie mit einer beeindruckenden Zahl: Laut den Berechnungen seines Teams vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung wird der Verkehr dank Homeoffice auch nach der Pandemie nur noch bei 70 Prozent des ursprünglichen Volumens liegen.

"Man muss allerdings bedenken, dass von Homeoffice nur die mittleren und höheren Einkommensklassen profitieren", so Knie. In der Folge entspannt sich in der digitalen Podiumsdiskussion von BR24 in der neuen App "Clubhouse" eine lebhafte Debatte unter den Teilnehmern: Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU), Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen, DEHOGA-Geschäftsführer Thomas Geppert sowie zwei Wissenschaftler und das Online-Publikum.

Mobilitätsforscher: "Wege einsparen durch flexiblere Arbeitszeiten"

Rund 40 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse seien mittlerweile nicht mehr an einen Arbeitsort gebunden, konstatiert Knie, "hier könnte man noch eine Menge Wege einsparen, aber dafür müssten die Verordnungen zur Arbeitszeit und zu den Arbeitsstätten modernisiert werden", so Knie und fordert in Richtung der bayerischen Verkehrsministerin ein Neudenken des öffentlichen Nahverkehrs. Das Leben sei vielerorts um das Auto herum gebaut: "Ein Bus ist nicht die Lösung für zersiedelte Gebiete." Kerstin Schreyer mahnt zu Geduld: "Wir sind auf einem guten Weg zu einem besseren öffentlichen Nahverkehr, indem wir größere Verkehrsverbünde schaffen." Dabei regiere das Ministerium jedoch nicht von oben nach unten durch, so Schreyer.

"Viele Menschen wollen wieder gern zum Arbeitsplatz zurückkehren"

Die Diskussion ist abwechslungsreich, Moderatorin und Landtagskorrespondentin Eva Lell lässt die Teilnehmer direkt aufeinander antworten: Trotz der Vorteile durch Homeoffice dürfe nicht übersehen werden, dass es auch Verlierer gibt, betont etwa Sabine Pfeiffer, Soziologin der Uni Erlangen-Nürnberg. Berufsanfänger etwa könnten nur in Präsenz sinnvoll eingearbeitet werden.

Auch litten Menschen unter Homeoffice, die auf die zwischenmenschlichen Kontakte im Betrieb angewiesen sind. Und: kreative Prozesse seien erschwert: "Die Arbeit ist auch ein sozialer Ort und wir sehen in unseren Auswertungen, dass es auch viele Menschen gibt, die nun gerne wieder zurückkommen möchten zum früheren Arbeitsplatz", so Pfeiffer. Ausdrücklich warnt die Soziologin Unternehmen davor, im großen Stil Büroflächen einzusparen.

"Familie und Beruf nicht mehr trennbar"

Ähnlich argumentiert die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen und warnt vor einer weiteren Gefahr durch Homeoffice: die "Nicht-Trennbarkeit von Familie und Beruf". Sollten Arbeitszeiten flexibilisiert werden, könnten exklusive Zeiten für Familie und Freunde darunter leiden: "Wenn Menschen abends und am Wochenende arbeiten, dann müssen wir uns das genau ansehen."

Hier wirft Verkehrsministerin Schreyer ein, es brauche individuelle Lösungen: "Die einen sagen, - ich arbeite gerne daheim- und es gibt Menschen, die sagen, - ich brauche die anderen - das sollte nicht einheitlich geregelt werden." Homeoffice sollte es zwar überall geben, wo es möglich ist, gleichzeitig müsse aber auch der Output der Arbeit am Ende des Tages stimmen, so Schreyer.

Hotels als Orte des "mobilen Arbeitens"

Für viele Branchen sei Homeoffice ohnehin nicht möglich, wendet Thomas Geppert vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA ein. "Ich würde weniger von Homeoffice sprechen, als von `mobilem Arbeiten'." Geppert wirbt in diesem Kontext für das aktuelle Arbeiten von Hotel-Lobbies aus. "Hotels haben Internet und Hygienekonzepte, auch das würde den Verkehr entlasten." Es brauche außerdem dringend eine Erneuerung der Regeln für die Arbeitszeit: "Wir brauchen eine Wochenarbeitszeit. Damit käme man dem Wunsch des Arbeitnehmers nach mehr Selbstbestimmtheit und Flexibilität entgegen", so Geppert.

Diskussion in "Clubhouse": Nur fürs Ohr

Arbeitszeiten, Öffentlicher Nahverkehr, Wohnungsmarkt und schnelleres Internet – bei der einstündigen Diskussion, die der BR mit seinem Profil "BR24 News+Hintergründe" als Pilotversuch in der App "Clubhouse" testet, können Gäste spontan dem Gespräch zuhören und sich einbringen: die Moderation kann einzelne User für eine Frage oder Anmerkung mit aufs Podium nehmen. All das geschieht nur im Ton und ohne Bild.

Audio-Aufnahmen von den Debatten in einem der "Räume" im "Clubhouse" sind nicht erlaubt. Das nächste Treffen im "Clubhouse" steht auch schon fest: Am 11. Februar um 18 Uhr diskutiert BR24 zum Thema "Wie schaffen es mehr Frauen nach oben?" unter anderen mit Staatsministerin für Digitales Dorothee Bär (CSU) und Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze (B.90/Grüne).