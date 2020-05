BR-BayernTrend: Mehrheit mit Corona-Lockerungen zufrieden

Weiter große Sorge um die Wirtschaft

Weiterhin machen sich viele Bayern große Sorge um die Wirtschaft im Freistaat. Nach 71 Prozent im April haben aktuell knapp zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) große bis sehr große Sorgen, dass sich wegen der Corona-Krise die wirtschaftliche Lage im Freistaat verschlechtern könnte. Ein gutes Drittel der Menschen teilt diese Befürchtungen nicht.

Auf der persönlichen Ebene blicken die Menschen gelassener auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen als vor einigen Wochen. Aktuell haben noch 22 Prozent der Befragten große oder sehr große Sorge, dass sich ihre persönliche wirtschaftliche Lage verschlechtert. Anfang April hatten 30 Prozent diese Befürchtung.

Sommer: Urlaub dahoam - oder gar nicht

Den langsam nahenden Sommerurlaub will derweil nur ein kleiner Teil der Bayern im Ausland verbringen - 19 Prozent innerhalb Europas und fünf Prozent außerhalb Europas. Ob das klappt, ist angesichts der derzeit noch geltenden Reisebeschränkungen allerdings fraglich. Dagegen plant fast die Hälfte der Befragten (44 Prozent) laut BR-BayernTrend heuer keine Sommer-Urlaubsreise. 34 Prozent der Menschen in Bayern wollen ihren Urlaub in Deutschland verbringen.