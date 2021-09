BR-BayernTrend: Wo die Parteien vor der Bundestagswahl stehen

CSU-Chef Markus Söder baut schon vor: Mehrfach bereitete er seine Partei zuletzt auf mögliche schmerzliche Verluste bei der Bundestagswahl am 26. September vor. Zweieinhalb Wochen vor dem Wahlsonntag zeigt heute Nachmittag ein neuer BR-BayernTrend, wo die Christsozialen im Freistaat aktuell stehen: Wie viel Prozent bekäme die Partei, wenn schon diesen Sonntag gewählt würde? Geht es für die CSU - analog zum historischen Umfragetief der Union im ARD-Deutschlandtrend - weiter nach unten?

Alle Ergebnisse des BR-BayernTrends finden Sie ab 17 Uhr auf BR24. Zudem analysiert ebenfalls um 17 Uhr BR-Wahlexperte Andreas Bachmann die Zahlen in einem BR24live. Ab 20.15 diskutiert dann die Münchner Runde im BR Fernsehen und auf BR24 über die Frage: "Richtungswahl - Was verändert sich für Bayern?"

Söder hatte sich im Frühjahr einen Wettstreit mit CU-Chef Armin Laschet um die Unions-Kanzlerkandidatur geliefert. Trotz bundesweit deutlich höherer Zustimmungswerte musste er sich aber schließlich Laschet geschlagen geben.

Söder will als CSU-Chef bestätigt werden

Schon der BR-BayernTrend vor zwei Monaten sah die CSU mit 36 Prozent weit entfernt von einstigen Zielmarken der Christsozialen wie "40 plus x" oder gar "50 plus x". Vor vier Jahren hatte die CSU mit 38,8 Prozent ihr schlechtestes Bundestagswahl-Ergebnis seit Jahrzehnten hinnehmen müssen. Eine Pleite, die viele dem damaligen Parteichef Horst Seehofer ankreideten. Nach monatelangem internem Machtkampf gab Seehofer schließlich auf - Anfang 2019 übernahm Söder, um die CSU zu neuer Stärke zu führen.

Für Söder kommt der neue BayernTrend zu einem heiklen Zeitpunkt: Denn am Freitag und Samstag treffen sich die Christsozialen in Nürnberg zum Parteitag, auf dem Söder als CSU-Chef bestätigt werden möchte - mit einem möglichst starken Ergebnis.

Kann die SPD auch in Bayern zulegen?

Mit Spannung erwartet werden darf auch der Umfragewert der SPD. Im Juli kamen die Sozialdemokraten im Freistaat in der Sonntagsfrage auf lediglich 9 Prozent - und lagen damit hinter Grünen (18 Prozent), FDP (11 Prozent) und AfD (10 Prozent). Können die bayerischen Genossen zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl vom bundesweiten Aufschwung der SPD profitieren? Im ARD-Deutschlandtrend vergangene Woche zog die SPD auf Bundesebene mit 25 Prozent an der Union (20 Prozent) vorbei.

Fingerzeig für die Freien Wähler

Für die bayerischen Grünen geht es um die Frage, ob sie sich als zweitstärkste Kraft in Bayern behaupten können, für AfD und FDP jeweils darum, ob sie zweistellig bleiben.

Ein wichtiger Fingerzeig könnte der BayernTrend vor allem für die Freien Wähler sein, die Parteichef Hubert Aiwanger erstmals in den Bundestag führen will. Um auch nur den Hauch einer Chance zu haben, bundesweit die Fünf-Prozent-Hürde zu meistern, müssten die Freien Wähler in ihrer Hochburg Bayern ein starkes Resultat einfahren. Im Juli-BayernTrend lagen sie bei 6 Prozent.

Wen die Bayern direkt wählen würden

Darüber hinaus gibt die Umfrage Antwort auf die Frage, welchem Kanzlerkandidaten die Wählerinnen und Wähler im Freistaat ihre Stimme geben würden, wenn sie den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin direkt wählen dürften. Anfang Juli lag in Bayern - gegen den Bundestrend - Armin Laschet mit 33 Prozent klar vor dem Sozialdemokraten Olaf Scholz (22 Prozent) und Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock (15 Prozent).

Auch die Zufriedenheit mit Spitzenpolitikern der großen Parteien ermittelt der BR-BayernTrend: Kommt Söder noch immer auf hohe Zustimmungswerte oder bröckeln sie?