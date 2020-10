BR24Live ab 17 Uhr: Wie stehen die Bayern zur Maskenpflicht?

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betont es immer wieder: "Corona ist nicht weg, sondern bleibt!" Seit sieben Monaten versucht die Politik, eine Ausbreitung des Virus mit unterschiedlichen Maßnahmen einzudämmen. Einen zweiten Lockdown mit Schul- und Geschäftsschließungen wollen Bundes- und Landesregierungen unbedingt vermeiden. Stattdessen sollen Maskenpflicht, Mindestabstand, Personenbeschränkungen bei Veranstaltungen und Hygienemaßnahmen helfen.

Bisher stellten die Menschen in Bayern der Staatsregierung für ihr Corona-Krisenmanagement im BR-BayernTrend stets ein sehr gutes Zeugnis aus. Sowohl Ende Mai als auch im Juli zeigten sich 87 Prozent damit zufrieden. Heute nun gibt es neue Zahlen: Hält die hohe Zustimmung zum Anti-Corona-Kurs der Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weiter an? Wie sehen die Menschen die Schutzmaßnahmen, insbesondere die Maskenpflicht?

Die wichtigsten Ergebnisse BR-BayernTrends finden Sie ab 17 Uhr bei BR24. Ebenfalls ab 17 Uhr erläutert BR-Wahlexperte Andreas Bachmann die Zahlen in einem BR24Live und ordnet sie ein. Um 21 Uhr berichtet dann das BR-Politikmagazin "Kontrovers" ausführlich über den BR-BayernTrend.

Sonntagsfrage: Wie würden die Bayern gegenwärtig wählen?

Mit Spannung erwartet wird unter anderem, wie sich die Corona-Krise auf die politische Stimmung im Freistaat auswirkt. Kann die CSU weiter von der großen Zustimmung zum Kurs von Ministerpräsident und CSU-Chef Söder im Kampf gegen Corona profitieren? Wie würden die Bayern wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre?

In den vergangenen beiden Umfragen für den BR-BayernTrend lag die CSU bei 48 und 49 Prozent - mit einem solchen Wert hätte sie im Freistaat wieder die absolute Mehrheit. Im Januar, vor der Corona-Krise, hatte sie bei nur 36 Prozent gelegen. Für den Koalitionspartner, die Freien Wähler, ging es dagegen zuletzt abwärts: Im Juli sah der BR-BayernTrend sie bei nur fünf Prozent - damit müssten die Freien Wähler um den erneuten Einzug in den Bayerischen Landtag bangen. Die Grünen liegen seit Monaten in Umfragen als zweitstärkste Kraft klar vor SPD und AfD. Für die FDP hätte es zuletzt mit drei Prozent nicht für einen Einzug in den Landtag gereicht.