BR-BayernTrend: Verluste für CSU, SPD und AfD

Knapp drei Monate nach der Landtagswahl am 14. Oktober hat sich die politische Stimmung in Bayern kaum geändert: Wenn am Sonntag gewählt würde, würde das aktuelle Regierungsbündnis von Ministerpräsident Markus Söder aus CSU und Freien Wählern wieder die Mehrheit im bayerischen Landtag erreichen. Das geht aus dem ersten BR-BayernTrend seit dem Wahlsonntag im Herbst hervor.

CSU schlechter, Freie Wähler besser als bei der Landtagswahl

Allerdings würden sich diesem ersten Stimmungsbarometer zufolge die Kräfteverhältnisse in der Koalition geringfügig verschieben: Die CSU würde mit 35 Prozent etwas schlechter abschneiden als bei der Landtagswahl (37,2 Prozent), die Freien Wähler mit 13 Prozent ein bisschen besser (11,6 Prozent).

Grüne legen weiter zu, SPD bleibt einstellig

Mit Abstand zweitstärkste Kraft im Freistaat sind in der Wählergunst laut dem BR-BayernTrend weiterhin die Grünen: Nachdem sie bei der Landtagswahl 17,6 Prozent erhalten hatten, kämen sie jetzt sogar auf 21 Prozent. Die SPD bleibt mit 9 Prozent weiterhin einstellig (Landtagswahl: 9,7 Prozent), liegt jetzt aber wieder vor der AfD.

AfD verliert an Zustimmung

Die AfD hatte am 14. Oktober mit 10,2 Prozent erstmals den Einzug in den Bayerischen Landtag geschafft. Derzeit käme die Partei der repräsentativen Umfrage zufolge auf 8 Prozent. Auch die FDP, die mit 5,1 Prozent nach fünf Jahren Pause wieder ins Maximilianeum eingezogen war, liegt mit 6 Prozent über der Fünf-Prozent-Hürde. Die Linke würde mit 3 Prozent den Einzug ins Parlament verpassen (Landtagswahl: 3,2 Prozent). Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 5 Prozent (5,4 Prozent).

Mehr Zustimmung für Söders Arbeit

Die Arbeit von Ministerpräsident Söder sehen mehr Wahlberechtigte positiv als vor der Wahl im Oktober: Aktuell zeigen sich damit 56 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden (+4 Prozentpunkte).