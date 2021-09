BR-BayernTrend: Klima, Zuwanderung, Ungleichheit als Hauptthemen

Widerstand gegen höheres Rentenalter und Steuersenkungen für die Wirtschaft

Vor der Bundestagswahl werden neben der Umweltpolitik eine Reihe von Maßnahmen auf verschiedenen anderen Politikfeldern diskutiert, darunter die Renten- und Steuerpolitik. Die Idee einer weiteren Anhebung des Renteneintrittsalters überzeugt in Bayern nur jeden achten Wahlberechtigten (12 Prozent) und findet in keinem Wählermilieu mehrheitlich Zustimmung. Steuersenkungen für die Wirtschaft unterstützen vier von zehn Bayern (38 Prozent), für die Hälfte (50 Prozent) gehen entsprechende Pläne jedoch in die falsche Richtung.

In den bayerischen Anhängerschaften von SPD, Grünen, Linken, aber auch der Freien Wähler überwiegt die Ablehnung von Steuersenkungen für die Wirtschaft deutlich. In den Reihen von CSU und FDP überwiegt der Zuspruch leicht, bei den AfD-Anhängern deutlich.