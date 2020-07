BR-BayernTrend: CSU im Höhenflug, Freien Wählern droht Absturz

Auch wenn die Zufriedenheit mit Markus Söder leicht abnimmt, sie liegt seit Monaten in bislang unerreichten Höhen. Kein Politiker außer ihm hat in Umfragen von infratest dimap ähnliche Zustimmungswerte bekommen. Davon profitiert auch die CSU. Sie kratzt wieder an den 50 Prozent und könnte derzeit im Freistaat allein regieren.

Klare Antwort auf K-Frage

Beides befeuert die Diskussion um eine Kanzlerkandidatur Söders. Die Bayern haben eine klare Antwort auf die K-Frage der Union. Sie lautet: Markus Söder. Gleichzeitig würde eine Mehrheit der Bayern ihn aber quer durch alle politischen Lager noch lieber als Ministerpräsident im Freistaat behalten. Ein Ergebnis, das Söders Argumentation "Mein Platz ist in Bayern" stützt und auch Glaubwürdigkeit verleiht.

Noch interessanter ist allerdings, wie die Kandidaten der großen Schwesterpartei im Freistaat abschneiden. Allesamt liegen die CDU-Politiker in der Gunst der Bayern weit abgeschlagen hinter Söder – einer ganz besonders: Armin Laschet, Ministerpräsident des einwohnerstärksten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Vielleicht lässt sich mit dieser Stimmungslage erklären, wieso Laschets Innenminister Reul herbe Attacken gegen den CSU-Chef fährt und damit die derzeit komfortable Lage der Union gefährdet. Denn konservative Wähler schätzen Geschlossenheit und keinen Streit. Die CSU selbst bekam das in der Vergangenheit am eigenen Leib zu spüren. Söder tut also gut daran, die Kritik aus NRW – wie gestern im Kontrovers-Interview –mit dem Satz "Hab ich nicht gelesen" – an sich abtropfen zu lassen.

Doch der Erfolg Söders und der CSU kann schnell auch Bürde werden. Je stärker die Corona-Krise und der hohe Zuspruch für das Krisenmanagement der Staatsregierung in den Hintergrund treten, desto schwieriger dürfte es sein, diese Spitzenwerte zu halten. Das erklärt vielleicht auch Söders Zögern in der K-Frage. Irgendwann kann ihm dieses Zögern auch als Schwäche ausgelegt werden. Ein Dilemma für ihn. Im Vergleich zu dem der Freien Wähler aber ein eher verkraftbares.

Kampf ums politische Überleben

Die Freien Wähler haben in ihrer Regierungszeit den Wählerzuspruch inzwischen mehr als halbiert. Aktuell drohen sie aus dem Landtag zu fliegen. Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger versucht redlich, sich trotz Kabinettsdisziplin gegenüber dem Ministerpräsidenten in der Corona-Krise zu profilieren. Doch selbst wenn er dabei durchaus Erfolge feiern kann, das große Scheinwerferlicht liegt auf dem Regierungschef, der wie kein anderer in Deutschland für einen vorsichtigen Kurs im Corona-Krisenmanagement steht. Und der Zuspruch dafür liegt in allen politischen Lagern bei beeindruckenden 90 bis 100 Prozent - dazu später mehr.

Nur bei der AfD, die trotz aller internen Querelen leicht zulegen kann, ist die Zustimmung gespalten. Positionieren die Freien Wähler sich also gegen Söder und seinen restriktiven Kurs in der Corona-Frage, positionieren sie sich gegen eine satte Mehrheit. Gleichzeitig zahlt sich Streit in einer Koalitionsregierung meist für keinen der Partner aus. Über lange Zeit war das am Beispiel der GroKo im Bund gut zu beobachten. Wenn die Freien Wähler allerdings den Kurs des derzeit übermächtig erscheinenden Koalitionspartners zu oft einfach abnicken, könnten sich die Bayern fragen, wozu es einen Koalitionspartner überhaupt braucht. Ein Dilemma, das an einen früheren Regierungspartner der CSU im Freistaat erinnert, die FDP. Nach einer Legislaturperiode unter Horst Seehofer scheiterten die Liberalen an der 5-Prozenthürde. Auch jetzt würden sie den Einzug ins Parlament nicht schaffen. Eine Hoffnung bleibt den Freien Wählern allerdings: Im Vergleich zur FDP sind die Freien Wähler stärker im Freistaat verwurzelt.

Schwieriges Krisenmanagement

Ein Blick auf das Corona-Krisenmanagement der Regierung offenbart aber ein weiteres Problem der Freien Wähler – ihre Ministerien. Das Umwelt- und Verbraucherschutzministerium steht zwar gerade im Hintergrund, kann aber schnell krisen- oder skandalbedingt in den Fokus rücken. Die CSU-Vorgängerin des heutigen Ministers von den Freien Wähler geriet beispielsweise wegen des Bayernei-Skandals ins Wanken.

Viel wichtiger ist aber gerade das Bildungsressort, ein wichtiges und mächtiges Ministerium, traditionell aber auch eine Großbaustelle – auch oder gerade in der Corona-Krise. Die Noten der Bayern für das Krisenmanagement an den Schulen fallen deutlich schlechter aus als für das Corona-Krisenmanagement insgesamt. Besonders bei den direkt Betroffenen, den Eltern schulpflichtiger Kinder, ist die Unzufriedenheit mit 44 Prozent vergleichsweise hoch. Und die Sorge um Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise ist bei den Bayern sogar noch etwas höher als die Sorge um die wirtschaftliche Lage im Freistaat.

Die Grünen dagegen, die früh in der Corona-Krise das Thema Kinder und Familien besetzt haben, profitieren von dieser Stimmung unter den Eltern. Die Corona-Delle ist noch nicht ganz ausgebeult, aber die Ökopartei ist auf dem besten Weg zu alter Stärke. Michael Piazolo, der Kultusminister von den Freien Wählern, bekommt dagegen im BayernTrend – anders als der Ministerpräsident – nur ein durchschnittliches Zwischenzeugnis.

Die 100-Prozent-Partei

Alles andere als Durchschnitt ist der Zuspruch für das Corona-Krisenmanagement der Staatsregierung von den SPD-Anhängern. Ihre Begeisterung ist nicht mehr ausbaufähig. Sie liegt bei 100 Prozent. Zur Erinnerung: Die SPD ist in der Opposition. Der Zuspruch für Schwarz-Orange an dieser Stelle zeigt: Konservative Parteien können im SPD-Lager wildern. Dazu kommen die wiedererstarkten Grünen, die nicht zuletzt auch als Schluss aus der Corona-Krise auffallend häufig von "starkem Sozialstaat" und "Sozialer Gerechtigkeit" sprechen. Beides traditionelle SPD-Themen. Die Sozialdemokraten drohen also von zwei Seiten aufgerieben zu werden.

Obwohl sie im Bund in der Regierung sind und die Krise gemeinhin als Zeit der Exekutive gilt, können die Genossen nicht wirklich punkten. Im Gegenteil: Die Bayern-SPD büßt zwei Prozentpunkte ein und fällt zurück auf ihren historischen Tiefstwert von sieben Prozent. Auch die Aussichten für die Nach-Corona-Zeit sind für die SPD nicht rosig. Denn schon jetzt ist spürbar, dass dann Themen wie Klimawandel und wirtschaftliche Stabilität noch stärker in den Mittelpunkt rücken, Themen für die eher die Grünen beziehungsweise liberal-konservative Parteien stehen.