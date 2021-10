Boxweltmeister und Eisverkäufer

Das Box-Gym von Robin Krasniqi im Gewerbegebiet von Gersthofen hat nichts zu tun mit den miefigen Boxkellern, wie man sie aus alten Box-Filmen kennt. Alles ist neu, alles ist sauber, alles ist Hochglanz. Hinter einer hohen, getönten Glasfassade bereitet sich der Weltmeister im Halbschwergewicht bis 81 kg auf seine erste Titelverteidigung vor – zu verbergen hat er offensichtlich nichts, er ist selbstbewusst: „In meiner Vorbereitung fehlt keine einzige Sekunde. Deswegen bin ich ganz ruhig, weil ich weiß wie fit ich bin.“ Krasniqi weiß aber auch, „im Boxen gibt es keine Sicherheit.“

Ein akribischer Arbeiter

Robin Krasniqi ist ein Perfektionist – ein akribischer Arbeiter - Einer, der sich gemeinsam mit seinem Trainer Magomed Schaburow Alles erarbeiten musste: „Da ist der ganze Komplex: Sein Verstand, sein Benehmen, seine Disziplin, seine Reflexe. Er nimmt jeden Gegner ernst und so boxt er auch.“Und genau so wurde er vor einem Jahr erstmals Weltmeister. Denn während Titelverteidiger Dominic Bösel seinen Herausforderer wohl unterschätze – nutzte Robin seine vielleicht letzte Chance - und wie: In der dritten Runde schlägt er Bösel krachend KO und ist Weltmeister: „„Ich habe es seither jede Sekunde genossen, in der Früh wach zu werden, mit einem Lächeln im Gesicht, als Weltmeister. Das sind einfach tolle Erlebnisse und ich möchte das noch einige Zeit nutzen.“

Aus dem Kosovo geflohen: der Sohn hat sich durchgeboxt

Denn es war ein langer und gefährlicher Weg bis hierhin. Die Familie ist vor 17 Jahren aus dem Kosovo geflohen. Der Vater hat sich in München als Kraftfahrer und Gemüsehändler durchgeschlagen – der Sohn hat sich durchgeboxt. In Gersthofen hat er sich mit dem Boxstudio seinen zweiten großen Traum neben WM-Titel erfüllt und nicht nur Papa Tafil ist spürbar beeindruckt: „Um ehrlich sein, das macht mich richtig stolz. Er hat Alles aus eigener Kraft erreicht“

5.000 Fans beim Kampf in Magdeburg - auch live in der ARD

Seit 17 Jahren lebt Robin Krasniqi nun in Deutschland – genauso lang also wie zuvor im Kosovo. Mit nun 34 wirkt er ausgeglichen und zufrieden: „Ich lebe meinen Traum. Ich bin wirklich voll glücklich und hab hier meinen Spaß.“ Morgen allerdings wird es ernst. Der entthronte Titelverteidiger Dominic Bösel fordert seine Revanche: „Ihm gings natürlich super. Man kann sich vorstellen wie mein Jahr war: Nicht gut! Ich kanns kaum erwarten, dass der Rückkampf jetzt kommt.“ Bösel hofft auf den Heimvorteil. Über 5.000 Fans werden in Magdeburg erwartet, der Kampf wird ab 23:50 Uhr live in der ARD übertragen.

Nach dem Kampf: ein großer Eisbecher in der Eisdiele der Familie

Auch Robin, der von der gesamten Familie, sowie vielen Freunden und Bekannten unterstützt wird, scheint bereit. In der Vorbereitung hat er monatelang auf Vieles verzichtet. „Ich liebe Eis“, gesteht er. Und trotzdem hat er zuletzt einen großen Bogen um die Eisdiele gemacht, die er gemeinsam mit seinen Geschwistern in Augsburg-Pfersee betreibt. „Nach dem Kampf kann mich da jeder treffen und dann sieht man mich da mit einem ganz großen Eisbecher.“ Das dann natürlich am liebsten als Titelverteidiger im Halbschwergewicht, denn so einen WM-Gürtel kann man ja garantiert auch etwas weiter stellen.